Joven vegetariano prueba la carne por primera vez en la vida y su reacción sorprendió a todos

Video de TikTok muestra la reacción que tuvo un joven al probar carne por primera vez

Gracias a las redes sociales las personas pueden compartir sus reacciones ante todo tipo de situaciones , pero de manera inesperada un joven que se define como "quisquilloso para comer" comenzó a documentarse probando alimentos nuevos y desafiarse a sí mismo para probar la carne por primera vez.

De acuerdo al usuario de TikTok @coaleast, él pasó toda su vida siendo vegetariano y si bien le gustaba, ahora le dio un giro a su vida al cambiar su decisión integrando a su alimentación carne animal.

En su primer video publicado el pasado mes de mayo fue cuando se animó a comer pollo por primera vez y para eso visitó una sucursal de KFC.

Con ayuda de su teléfono celular grabó toda su experiencia la cual comenzó comprando comida rápida . Tras hacerlo, decidió no perder el tiempo y probar un plato famoso de la cadena que llevaba puré de papas, maíz dulce, trozos de pollo frito rociados con salsa y queso.

Primero lo observó con confusión y no se mostró entusiasmado, pero aún así lo hizo, dejando una reacción invaluable en su clip, ya que hasta su rostro cambió de lo impresionado que estaba.

"¿Qué c*****? esperen... eso fue realmente bueno, no vomité y oh Dios mío, acabo de comer pollo de verdad. Hermano esto es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Esto es increíble y no puedo creer que lo diga", fue lo que dijo después de su primer mordida.



Al final pidió que las personas le ayudaran a elegir cuáles otros platillos con carne de cadenas de comida rápida debía probar, puesto que éste video solo era el principio de su serie.

Su reacción obtuvo más de 7 millones de vistas alrededor del mundo y hasta ahora en menos de 2 meses ya tiene más de 100 mil seguidores, lo cual no es fácil de lograr.

Como lo prometió @coaleats complació a sus fans y publicó sus primeras impresiones al comer pizza con carne, alitas, hamburguesas de pollo, albóndigas o hot-dogs.

Sin embargo, la petición más solicitada fue aquella donde pedían que se grabara comiendo una hamburguesa con queso, la cual también se volvió viral con 2.2. millones de views.

Tras sacarla de su empaque el joven no se detuvo al decir que tenía un olor muy similar a un gato y en general no encontró mucho saber en ella.

"No sé qué pensar, no es como que en realidad tenga mucho sabor. En la primer mordida sentí algo, mastiqué y el sabor desapareció. No sé cómo sentirme veo la hamburguesa y se ve asquerosa, esa primera mordida me pareció muy extraña en verdad nunca creí que llegaría este día", resultó ser su opinión.



En los comentarios se leen mensajes de todo tipo, aquellos que lo apoyan por animarse a comer cosas nuevas, los que hacen bromas al respecto de la respuesta de su cuerpo ante la carne y aquellos que expresan lo mucho que les gustan sus reseñas honestas.

"Su organismo está feliz de que por fin le llega la proteína necesaria para sobrevivir", "Y ahí descubrió que de verdad somos una especie omnívora", "Muy bien por ti te arriesgaste y estás descubriendo cosas nuevas sobre tus gustos", "Amigo estoy aquí para este viaje, me encanta tu actitud", "Lo peor que te puede pasar es que te enfermes jaja", resultaron ser algunos de ellos.



Si bien algunos señalaron al chico de ser mentiroso respecto a su veterianismo comprobó que era cierto y hasta mostró que en su casa solo tiene comida a base de plantas.

