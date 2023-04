Niño rompe en llanto al ver a su mamá comer pulpo: su animal favorito y lanza poderoso mensaje

Es normal que los padres quieran grabar para la posteridad los momentos graciosos y tiernos que viven a lado de sus hijos, algunos de estos videos llegan a las redes sociales cautivando a los internautas con la peculiar forma que tiene un infante de ver la vida.

De ahí que se viralicen casos como la niña que llora cuando su mamá le da comida rápida porque prefiere los vegetales o la niña que se horrorizó al descubrir que los nuggets se hacen de pollo. A esta lista se puede sumar el pequeño Tristán, quien al notar que su mamá iba a comer pulpo no pudo evitar romper en llanto por la tristeza de ver que uno de sus animales favoritos estaba emplatado y no nadando en el mar.

Niño rompe en llanto al ver a su mamá comer pulpo en restaurante

A través de un videoclip de tan solo 57 segundos de duración, Cristina Sorroche, mamá de Tristán, compartió con sus seguidores el momento en que su hijo intentó hacerla reflexionar para que no comiera el pulpo que pidió durante una visita a restaurante.

A pesar de que la madre de familia explicó a su nene que el pulpo se podía comer, el pequeño rompió en llanto y dijo que “no era para comer”, porque se trataba de un ser vivo que vive en el agua. Además, en su inocencia, Tristán explicó que los pulpos no debían comerse porque no eran agresivos y para demostrarlo le pidió a su mamá que acercara alguno de sus dedos al platillo donde le habían servido al animal para comprobar que no le haría nada (claro que el nene no estaba al tanto de que en ese momento el pulpo ya estaba muerto, porque había pasado por un proceso de cocción y preparación).

Al final, Cristina Sorroche quedó conmovida por el amor que su hijo le tiene a los animales, especialmente al pulpo que calificó como su “favorito”, por ende, optó por no comerlo.

El video fue publicado el 27 de marzo de 2023 y hasta el momento acumula más de 1,4 millones de reproducciones, así como comentarios acerca de la reacción que tuvo Tristán, de dos años, al descubrir que el pulpo es considerado comida:

“Capaz que con el tiempo sea vegano, tenemos que aprender que la gente que no come animales no es exagerada, simplemente son conscientes”, “Da gusto oír al niño, resulta encantadora su reflexión”, “Tan pequeño y tan gran corazón”, “Muero de amor, es increíble cuánta inteligencia emocional tiene este pequeño con tan solo dos años de vida”, “Puede que no hable bien, pero eso no le quita convicción para pelear por los animales”.

No es la primera vez que Tristán conquista TikTok con su amor con los animales

La empatía que siente el pequeño de dos años con los animales inició con su propia mascota, una perrita de raza grande llamada Milka, la cual fue adoptada antes del nacimiento del niño y actualmente es mimada por el hijo de sus amos.

Por medio de videos, Cristina Sorroche muestra cómo interactúa Tristán y Milka, lo que ha llevado a enternecer a TikTok con millones de reproducciones acumuladas en sus publicaciones.

