Hombre se renta como "papá para eventos sociales" y cautiva a TikTok: “¿se puede arrendar un abrazo?”

En redes sociales abundan todo tipo de historias sobre padres e hijos. Desde los que son tachados como ‘sobreprotectores’ o ‘tóxicos’, los que apoyan a sus descendientes en todo momento y hasta los que, por una u otra razón, han brillado por su ausencia.

Estos últimos ya no han de lamentar no tener una figura paterna en su vida. ¿La razón? Un ingenioso hombre presta sus servicios como padre para cualquiera que los necesite.

Hombre se ‘renta’ como papá para eventos y se viraliza en TikTok

El 19 de octubre pasado, ‘reinawachaka’ documentó en su cuenta de TikTok el inusual anuncio que se encontró en una calle de Chile: un hombre que, por “un precio aterrizado”, simula ser tu papá en eventos importantes o para ayudar en tareas del día a día.

La publicidad era un panfleto pegado a una pared en el que se podía leer:

“Figura paterna para eventos, ¿te vas a graduar?, ¿te casas?, ¿necesitas cambio de aceite?, ¿alguien falleció?, ¿comida con los suegros?, ¿ayuda para un flete?, ¿y tu papi no está?”.



Después, se encuentra una breve descripción del hombre y la experiencia que lo avala como papá para rentar: su nombre en Rodrigo, tiene 3 hijos, es confiable y puede fingir ser el padre de cualquiera que lo “necesite”.

Debajo, estaba anotado su número telefónico para quien lo quisiera contactar.



El video se viralizó en apenas unas horas, con miles de internautas deseando tener mayor información sobre este emprendimiento. Por eso, la misma usuaria compartió en Internet los detalles del anuncio.

La sección de los comentarios de la publicación se volvió una verdadera mina de oro, con usuarios que lo mismo aplaudían que cuestionaban el trabajo del señor Rodrigo.

La mayoría señaló lo innovador de sus servicios: “El que no encuentra pega (trabajo) es porque no quiere”, “un emprendimiento nuevo”, “quien no capitaliza es porque no quiere”, “es un visionario, sabe hacer negocios”, “si no encuentras trabajo, créalo. Este señor vio la oportunidad y la aprovechó”.



A otros, el anuncio del hombre que se renta como papá les reabrió algunas heridas de lo difícil que fue enfrentarse a eventos importantes sin una figura paterna, por lo que externaron sus exrperiencias:

“En mi comunión, tocaba pasar al altar de la iglesia con mis padres, el mío estaba borracho y me tocó pedirle a un señor que se hiciera pasar por él”, “yo feliz de ese servicio, para mi graduación no fue nadie no saben lo humillante que es”, “Con mi papá viviendo lejos, he necesitado muchas veces su ayuda”.



Entre risas y sentimientos a flor de piel, tampoco faltaron los comentarios que combinaron ambos:

“¿se puede arrendar para un abrazo de papá?”, “no lo entiendes porque tienes la suerte de tener papá, yo no solo lo entendí, lo deseé”, “lo que más risa me da es que ya se han llevado el contacto y solo quedan”.



Y tú, ¿qué piensas del anuncio del señor Rodrigo?, ¿crees que es una buena idea?, ¿lo contratarías?