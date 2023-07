Hombre asiste a buffet, pide 15 platos de pasta y tras pedir 8 más lo corren del lugar: ¿fue injusto?

En Internet se han visibilizado diferentes historias de discriminación que ocurren en restaurantes, como la joven que le cobraron doble en su cuenta al comer en buffet y otra que también sacudió al Internet fue la de un hombre que denunció el lugar donde comió por una razón en especial.

Hombre asiste a buffet y lo corren por pedir más de 15 platos de comida

Es bien conocido que al asistir a un buffet las personas pagan un cierto precio y así tienen la oportunidad de comer todo lo que quieran, por lo cual João Carlos Apolonio, protagonista de la historia, decidió visitar una cadena llamada Ragazzo que tenía está temática.

El hombre originario de Brasil vio atractiva la promoción de comer toda la pasta que quisiera por 20 reales, es decir poco más de 4 dólares.

“Al principio todo iba bien, me pedí 10 platos y me los trajeron, fueron cinco lasañas, tres ñoquis y dos fideos", fue parte de lo que comentó en su video.



Después llamó al mesero una vez más para pedirle más comida y él en su creencia de que João no podría ingerir más alimento, le advirtió que si no se los terminaba tendría que pagar una multa de 9.90 reales (2 dólares) a lo cual respondió así: "Puedes estar seguro de que me vas a pagar para que deje de comer".

Después de terminarlos sorprendentemente ya acumulaba 15 platos en total, pero como aún tenía hambre decidió hacer un tercer pedido con 8 platos más: 4 porciones de lasaña y otras 4 de ñoquis.

Entonces fue allí cuando trabajadores del restaurante le pidieron que se retirara del lugar para que dejara de ingerir comida y si accedía la regresarían el dinero que pagó.

"Él me llamó para hablar y me pidió que me fuera. Por favor, ¿aceptaría una propuesta? No tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada. Esto no se hace, no. Me acaban de echar de un restaurante. El tipo dijo que ya no me van a atender. Así que lo dejo registrado, fue lo que comentó al respecto".



De hecho, en su clip mostró la evidencia de todos los platos que se comió y en Internet hubieron varias opiniones sobre su caso, desde aquellas que aseguraron era una injusticia lo que sufrió, hasta lo que creyeron que el hombre comió demasiado y el restaurante hizo lo correcto.

"Qué falta de educación. En la vida se debe de comer con propiedad. No comer en exceso", "Ellos están mal por no respetar la promoción, hubiera reaccionado igual que él", "Bien claro dice ahí come todo lo que quieras . Eso es ilimitado, qué bueno que los expuso", "Debería de haber límite en los buffet al menos 4 o 5 platillos para evitar que gente abusiva como él", "De mal gusto pura gula", "Pues está en su derecho, más bien el restaurante hizo mal las cosas", o "Ya nadie va a querer ir a ese restaurante por no respetar la promoción", fueron algunos.



Al final la historia se hizo tan viral que el restaurante tuvo que disculparse de manera pública.

@pintorcomilao Fui expulso do rodízio no Ragazzo e me devolveram meu dinheiro 😋😋🤣🤣🤣🤣Segui lá meu Instagram @jc_apoloniopinturas ♬ som original - João Carlos Apolonio



¿Crees que fue justa la decisión del restaurante?

