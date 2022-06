Maestra trans fue discriminada y sus alumnos le dieron una lección de amor a Internet

La comunidad LGBT+ cuenta con aliados que no dudan en apoyar a sus miembros ante los actos de discriminación, así lo demostró un gupo de alumnos en Brasil que llenaron de amor a su maestra trans después de un penoso incidente en una tienda de ropa.

Maestra trans de Brasil fue discriminada al probarse una falda en un local de ropa

Jhosy Gadelha es una maestra de nivel secundaria y enseña Español en el municipio de Pacajús, Brasil.

Una tarde libre decidió entrar a una tienda de ropa con el fin de probarse una falda. Lamentablemente dentro del negocio sufrió un episodio de transfobia por parte de la dueña del local, quien usó pronombres masculinos para echarla del lugar.

Todo fue sin justificación alguna, únicamente por el hecho de pertenecer a la comunidad LGBT+:

“Todo el tiempo me trató con pronombres masculinos. Hasta que me acerqué a ella y le pedí, muy cortésmente, que dejara de hacerlo porque me estaba ofendiendo. Y ella me miró a la cara y dijo que no me iba a llamar mujer porque no soy mujer, porque mi voz no es femenina, que si por casualidad me operara de cambio de sexo… Dijo que la gente como yo se irá al infierno”, contó la maestra trans a ‘Metrópoles’ en 2022.

Alumnos de la maestra

Jhosy

Gadelha le mostraron su apoyo después del incidente

Los pupílos de la docente brasileña se enteraron del incidente de discriminación y decidieron demostrarle que, así como hay personas transfóbicas, existen aliados que la aprecian tal y como es.

Fue entonces que cinco días después de haber sufrido el amargo episodio, sus alumnos se colocaron en dos filas al costado de un pasillo para recibirla con una serie de aplausos y porras en la escuela donde labora. Al finalizar, hubo un abrazo grupal.

“No tengo palabras para agradecer a mi familia, la EEM Padre Coriolano, por este homenaje. Fue una hermosa cadena de amor, solidaridad, respeto y empatía. Son semillas que planto a diario no sólo en mi trabajo, sino donde quiera que vaya. Esta lucha es nuestra y la venceremos”, escribió la maestra trans en una publicación de su cuenta de Instagram.



De inmediato las reacciones positivas llenaron la sección de comentarios, donde más de un internauta aplaudió la acción de los estudiantes y recalcó la forma en que las nuevas generaciones rompen con los prejuicios de la comunidad trans:

“Es bueno que los jóvenes no tengan la mente retrógrada como la mayoría de los mayores”, “Que cojones tío, el mundo tiene salvación. Se viene una buena generación”, “Solo ver a Jhosy ocupando espacio en el salón de clases es alentador. Las mujeres trans pueden ofrecer mucho de sí, más allá de los estereotipos”, “Empatía y solidaridad, este grupo sí que pone en práctica la teoría. Felicidades a todos los involucrados porque es un hermoso y merecido homenaje” o “¡Así se hace! Si empiezan a promover la igualdad en las escuelas, esto formará adultos menos prejuiciosos”.

¿Qué es una mujer trans?

Con la visibilidad de la comunidad trans en los últimos tiempos el prefijo 'trans' ha surgido como abreviatura a las personas transexuales o transgénero. Por ello, la activista e 'influencer' Ophelia Pastrana explicó las diferencias de cada grupo en entrevista con 'Soy Homosensual' (2019).

Si se habla de una mujer transexual entonces se hace referencia a una persona que biológicamente nació como hombre, pero su identidad de género no coincide con ello (pues se siente identificado con lo femenino) por lo que se somete a diversos procedimientos (como cirugías de reasignación o tratamientos hormonales) para que ambos aspectos coincidan.

Sin embargo, si se refieren a una mujer trangénero, entonces se habla de una persona que biológica, y por ende socialmente, se le asignó un rol masculino cuando en realidad se identifica con el sexo opuesto. Sólo que aquí no forzosamente existen intervenciones o procedimientos y la identidad de género se manifiesta con la vestimenta y otros elementos.