Hombre adopta a un bebé que encontró en la basura: historia conmueve Internet

Mientras un padre se volvió viral por vestir a su hijo con un mameluco de perro, otro conmovió al Internet por su decisión de adoptar a un niño que encontró en el lugar más inesperado posible: entre la basura.

Jimmy Amisial, un estudiante de 22 años que reside en Texas, acudió a Haití para celebrar la navidad del 2018 en su aldea natal, cuando tuvo un encuentro que cambió su vida para siempre.

Hombre adopta a un bebé que encontró en la basura: la historia de Jimmy Amisial

De acuerdo a una entrevista que concedió para 'CNN', que fue publicada el 21 de agosto del 2022, cuando estaba en Haití escuchó un extraño ruido entre la basura y al acercarse se encontró con un bebé, totalmente desprotegido.

¡Por favor, oren por él!, escribió en la publicación.

Amisial explicó que los lugareños tenían miedo de tocar al pequeño, debido a que pensaban que podía tener una maldición, por lo que decidió levantarlo del suelo con todo el cuidado posible.

"No tenía ropa puesta. Tenía hormigas de fuego por todo su cuerpo porque había estado allí durante un par de horas. Cuando lo recogí, inmediatamente dejó de llorar", explicó el joven.

"Feliz cumpleaños al bebé más hermoso del mundo. No has traído nada más que felicidad"



Amisial llevó al bebé, que tenía solo 3 meses de edad, con su madre y entre los dos lo bañaron y le pusieron una loción para calmar el ardor provocado por las picaduras de las hormigas rojas.

El joven llevó al menor con las autoridades locales, pero un juez le preguntó si no quería la custodia temporal del niño, ya que nadie lo había reclamado. Tal como contó a 'NBC' el 25 de agosto del 2022, en ese momento no sabía qué hacer, pero a la vez se sentía listo para esa responsabilidad. “Siempre quise ser parte de algo grandioso y para mí, ese fue el momento”

Poco después de aceptar ser el tutor temporal del niño, tuvo que regresar a Texas después de que venciera su visa de estudiante, pero dejó al bebé al cuidado de su madre mientras él continuaba apoyándolos económicamente.

Jimmy Amisial: el proceso para adoptar a Emilio

De acuerdo con la entrevista que dio a 'CNN', el hombre inició en el 2019 el proceso para adoptar al pequeño bebé haitiano, al que llamó Emilio Angel Jeremiah. Lamentablemente se encontró con varios obstáculos en el camino, como lo costoso que era el proceso para ser legalmente su padre.

"No fue tan fácil. En Haití es difícil hacer cosas del gobierno. Cuando comencé el proceso parecía estar bien, pero luego me pidieron mucho dinero, pero no tenía los fondos".

De acuerdo con la agencia de adopción All God’s Children International, adoptar a un bebé en Haití puede costar cerca de 40 mil dólares, eso sin contar los pasajes aéreos, alojamiento y otros gastos relacionados con la estancia en el país.

Debido a eso, Jimmy decidió tomarse un descanso de la universidad para trabajar como repartidor. Pero para conseguir los fondos más rápido, el 27 de julio del 2022 abrió una cuenta de GoFundme para pedir donativos de los internautas.

Originalmente la meta de Jimmy Amisial era de 60 mil dólares, pero al ver la respuesta tan positiva de los donadores, aumentó la petición hasta los 200 mil.

El joven asegura que el dinero restante lo usará para financiar la educación de Emilio y para apoyar orfanatos en Haití. También tiene como objetivo fundar una organización sin fines de lucro que ayude a huérfanos y a familias necesitadas del país caribeño.