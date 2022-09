Bebé conquista TikTok por saberse completa 'Despechá' de Rosalía: hasta la cantante reaccionó

Los bebés son las estrellas más grandes de TikTok gracias a sus divertidas formas de hacer sonreír a las personas y cada día, se conocen más pequeños que están triunfando en la plataforma.

Una de ellas es Danaé, una infante que desde hace más de un año ha mostrado su carisma en su cuenta @danaeydakota y enternece a sus seguidores, especialmente por tener una estrecha relación con su perrita Dakota de quien no se separa jamás.

Danaé, la bebé que canta 'Despechá' y se vuelve viral gracias a un video

En los últimos meses, sus padres publican videos de ella cantando, pues se volvió una de sus actividades favoritas, pero uno en particular explotó en TikTok.

Y es que la pequeña resultó ser toda una fanática de Rosalía y lo demostró al cantar uno de sus más recientes hits, 'Despechá'.

Este sencillo que salió a la luz a finales del mes de julio, se volvió un éxito inmediato y quien se aprendió la letra a corta edad fue Danaé.

En uno de sus tiktoks se puede ver cómo comienza cantar al estar paseando en auto muy animada y además, acompaña su interpretación tratando de imitar algunos de los pasos creados por la española para esta canción.

El video publicado el 22 de agosto titulado "La Rosalía en pequeña", se volvió viral al acumular 8 millones de vistas en cuestión de días. Los más de 24 mil comentarios, acordaron que Danaé es una bebé adorable por su manera de cantar, además los usuarios aplaudieron su gran memoria.

"Te quiero bebé que canta 'Despechá'", "Ay por favor, no puedo, es lo más bonito que he visto hoy", "Me mata cuando hace mueve sus manitas jaja, hasta con trend incluido", "Es una 'Mini Motomami'", o "Madre mía, es increíble", son algunas opiniones de los internautas.



Los usuarios también coincidieron que la manera de cantar de Danaé merecía llegar a ser escuchada por la misma Rosalía y comenzaron a etiquetar a la famosa en dicho video una gran cantidad de veces.

Rosalía estuvo contenta al hacer un dúo de TikTok con la bebé Danaé

Dos días después de que se hiciera tendencia la bebé cantando 'Despechá', la celebridad musical hizo un dúo con el video original y reaccionó a la interpretación de Danaé. En pocos segundos, Rosalía comienza a sonreír por la manera de cantar y bailar de la pequeña tiktoker, demostrando así lo encantada que quedó con el video.

El clip tuvo 32 millones de vistas y sus fans agradecieron por responder a sus seguidores más pequeños y externaron que es uno de los videos más encantadores de Internet.



Esta no es la primera vez que Rosalía interractúa con sus seguidores mediante dúos en TikTok, pues a mediados del mes de agosto, se mostró feliz por ver cómo las personas asistían vestidas llenas de estilo a sus conciertos.