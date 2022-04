A sus 69 años posó en lencería dando una gran lección de amor propio: conoce a Gladys

La edad es sólo un número y esta abuelita 'fitness' lo demuestra a la perfección, pues a sus 69 años sigue rompiendo todos los estereotipos sociales para su edad.

Apenas en 2021 ganó una competencia de fisicoculturismo y aseguró que va por más; ejemplo de ello es su reciente incursión en el mundo del modelaje de lencería.

La 'abuelita fitness' rompiendo estereotipos

Gladys Bravo, tiene 69 años de edad, tres hijos y tres nietos, y durante la última década ha roto todos los esquemas impuestos para personas de la tercera edad.

Es una ex secretaría ejecutiva ,y de acuerdo con el diario ‘LUN’, en una nota publicada el 28 de marzo de 2021, puede cargar pesas de hasta 100 kilos en piernas y de 45 kilos en brazos.

“Ahora estoy bien, pero seguramente en diez años más no me voy a poder lo que cargo ahora”, dijo Gladys a ‘LUN’ en 2021.



Su incursión en el mundo fitness inició como una mera necesidad de mantener una buena condición física.

Si bien siempre le gustó el deporte, fue hasta los 55 años de edad cuando comenzó a entrenar para las competencias de fisicoculturismo.



Actualmente es entrenadora personal y tiene estudios en nutrición, mismos que aplica a su vida diaria, debido a que considera que la alimentación es clave para mantener su figura.

“Desayuno, post entrenamiento, almuerzo, algo en la tarde y, como a las diez, mi última y pobrecita comida. Como arroz integral cocido, con aliño; todo tipo de ensaladas, más verdes, eso sí, brócoli, lechuga; pescado, carne sin grasa a la plancha, pollo, pan pita, pan de molde integral, todo saludable”, dijo a ‘LUN’ en una nota publicada el 23 de noviembre de 2021.



De vez en cuando se da uno que otro gusto, aunque mantiene una rutina estricta de ejercicios diarios de aproximadamente dos horas.

De modelo 'fitness' a modelo de lencería

La abuelita 'fitness’ compartió, a través de sus redes sociales, que la marca chilena de lencería ‘Love Lust’ la contactó para que fuera la modelo de su nueva campaña.

“La fundadora de la marca vio una nota de prensa que me hicieron y me contactó por Instagram, me dijo que quería que yo modelara su ropa y la idea me encantó”, dijo Gladys a ‘LUN’ en una nota publicada el 1 de febrero de 2022.

En su cuenta de Instagram comparte parte de sus campeonatos de fisicoculturismo, sus rutinas de ejercicios, platos de comida sana y fotos de su día a día con su más de 40,000 seguidores, quienes no pararon de alabar su determinación.

“La verdad modelar lencería no me dio pudor, porque en mi perfil también he subido fotos sensuales, en pijama con ropa interior, pero cosas sutiles. Como lo que me pidieron también era elegante y sutil, acepté encantada”, agregó.

La sesión duró un total de tres horas y se realizó en el local de la marca, cuya fundadora es la fotógrafa Paula Labra, quien comentó al diario ‘LUN’, que trabajar con Gladys “fue encantador”.

“Modeló toda la nueva colección, que incluye unas 25 prendas, entre calzones, bralettes, bikers, conjuntos de básicos y acharolados, pijamas, etc. Modeló el catálogo completo. Ella estaba como realizada. Después de la sesión me contó que siempre había querido modelar lencería”, detalló la empresaria.