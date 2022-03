Ganó el campeonato de fisicoculturismo a los 69 y dio una gran lección: conoce a Gladys

La edad no es una limitante cuando existe una meta, así lo demostró la chilena Gladys Bravo Berríos, quien a sus 69 años ganó el título ‘bodyfitness’ en un campeonato de fisicoculturismo.

Mujer de la tercera edad inspira a sus seguidores

A los 55 años, la deportista, quien trabajaba como secretaria, decidió enfocarse en algo que siempre había querido ser: fisicoculturista; primero empezó como ‘personal trainer’ y luego cómo ‘fitness’.

“Le di un vuelco a mi vida y empecé a hacer lo que me apasiona, con mis hijos ya grandes y profesionales pues tenía más tiempo para mí”, contó en entrevista a ‘24 horas’.



En diciembre de 2021 representó a su país en la competencia sudamericana en Buenos Aires, Argentina, en donde quedó como Subcampeona, así lo reveló en su cuenta de Instagram.

Asimismo por pandemia sólo se preparó tres meses en el gimnasio, más la ayuda de un asesor nutricional.

La edad no fue un obstáculo

Al mismo medio contó un poco sobre su experiencia como deportista de edad avanzada, el cuál no fue impedimento para ella.

“Siempre se puede, la edad es un mito y cuando uno tiene voluntad y quiere algo, está demostrado que sí se puede. Poder generar que la mujer tenga confianza en sí misma es lo que más me importa”, manifestó Gladys.



Bravo estudió para convertirse en entrenadora personal y descubrió una nueva pasión que disfruta en la actualidad.

Aunque eso sí, no todos en su familia lo tomaron bien, pero para ella no es un problema.

“En mi familia estaban muy sorprendidos; de hecho pensaban que me estaba trastornando. No fue fácil al principio y hubo algunas discriminaciones, muchas críticas, pero siempre he tenido las cosas claras de lo que quiero”, expresó Gladys.



La fisicoculturista chilena cumplirá 70 años el 10 de noviembre de 2022, y se encuentra en su mejor forma física; por ello busca inspirar a más personas.

“La edad es sólo un número, no te encasilles en ‘tal vez es muy tarde para mí’ o ‘me van a criticar’. Concéntrate en lo que quieres para ti, nadie más lo hará. Decide por ti, no escuches la negatividad, eso habla de insatisfacción personal, no de ti. No te encierres en el temor, brilla como la luz que eres", escribió Bravo en Instagram.

El entrenamiento de Gladys es diario y con buena alimentación

Su rutina diaria consta de cinco comidas y, además, entrena de lunes a domingo, trabajando por grupos musculares diferentes para concentrar los esfuerzos.

“Lunes, piernas; martes, tren superior, hombros y pectorales; miércoles, parte posterior de la pierna, pantorrilla, glúteo“, comentó, detallando que se demora hora y media en el gimnasio, incluyendo el cardio.



En su cuenta de Instagram ya tiene más de 39 mil seguidores, a quienes inspira con frases motivacionales y en donde muestra su figura trabajada.