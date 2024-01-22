Mujeres comparten lo mal que juegan fútbol sus novios en nuevo trend: "Nunca seré Georgina Rodríguez"

Video Georgina Rodríguez y el lujoso y exclusivo Día de Reyes que les dio a sus hijos en Dubái

El futbol soccer es uno de los deportes más populares en Latinoamérica, en el que sus jugadores se han vuelto estrellas de la talla de actores de Hollywood, ganando mucho dinero y teniendo una vida lujosa, algo a lo que muchas personas aspiran.

Nuevo trend de TikTok muestra malas jugadas de sus parejas: "Nunca seré Georgina Rodríguez" <br> Imagen TiktoK @MAFERCATRO.22/@ALMELLANMA_97/Instagram @georginagio

Nuevo trend muestra malas jugadas de hombres durante partidos de futbol; mujeres señalan que nunca serán como Georgina Rodríguez

Al ser un deporte tan popular, es común que se armen ligas de futbol en deportivos locales, donde sus parejas van a apoyarlos, tal y como lo ha demostrado un reciente trend de TikTok.

La nueva tendencia está siendo utilizada por mujeres para mostrar a sus parejas dentro de la cancha, quienes aman el deporte pero tienen poca habilidad física al no poder meter un gol, a pesar de tener todas las oportunidades.





Al ver las malas jugadas de sus novios o esposos, las mujeres se dan cuenta que nunca podrán ser como Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo desde 2016, quien además de ser madre es influencer, empresaria y hasta tiene su propio reality show en Netflix, donde muestra cómo ha cambiado su vida desde que conoció al deportista.

“Ese día me di cuenta que nunca sería Georgina Rodríguez”, escriben las usuarias de la red social para acompañar su video, cuya idea fue retomada por más usuarias y actualmente hay toda una recopilación de malas jugadas y divertidos momentos en las canchas de futbol.

Mujeres comparte anécdotas de sus parejas futbolistas gracias a este trend

La sección de comentarios ha servido para que las mujeres compartan sus anécdotas, donde destacan cómo corrieron a sus parejas de sus equipos por provocar derrotas o jugar únicamente por unos minutos.

“A mi esposo lo invitaron a jugar como portero, le metieron 20 goles y jamás volvió al equipo”, “La vez que tuve un novio ‘futbolista’ fui a verlo y lo sacaron a los 10 minutos”, “Yo tampoco lograré ser una Georgina”, “Me hizo reír” y “Parece que todas tenemos el mismo novio”, fueron algunos de los textos.



Uno de los videos muestra a un hombre simplemente caminando en la cancha, sin correr para alcanzar el balón, acompañado del audio de ‘Lotso’ de la película ‘Toy Story 3’.

@ariigzz23 Mejor nadota 😒 #parati #fouryou #fyp #futbol #futboltiktok ya que se hizo viral, quiero agregar varios puntos 🙈🤭1. No es mi novio, es mi esposo y ya tenemos un par de años juntos. 2. No trae tenis, son tachones. 3. Mi esposo juega muy bien, pero a todos nos puede pasar🤷🏻‍♀️ 4. Y el mas inñortante, siempre sere su fan #1😍 ♬ sonido original - playforfunok



Otro video de la usuari @nadialopez0302 muestra a un chico intentando grandes jugadas, pero nunca le sale bien, incluso en una ocasión el balón golpea con el poste de la portería, y aunque tenía todo para anotar un gol, simplemente no pudo hacerlo.



Mientras que @mafercastro.22 presentó el momento en el que pareja perdió el balón en la cancha, despidiéndose de su sueño de ser como Georgina Rodríguez.



