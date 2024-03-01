¿Un gato que baila ballet? Mirko tiene a Internet encantado al desafiar la gravedad con sus movimientos

Video Este gatito vive en silla de ruedas, pero su historia te dará esperanza

Mirko, un gato que vive en Japón, se ha vuelto una figura internacional gracias a las redes sociales donde tiene a muchos encantados por desafiar la gravedad ‘bailando’ ballet.

¿Un gato que baila ballet?

No hay duda de que los gatos siguen dominando la vida de sus dueños y de quienes los observan a través de Internet, donde se han convertido en los reyes de los memes y también de los temas virales.

Y es que, el singular gatito blanco ha logrado atrapar la atención de miles de personas en todo el mundo con su inusual talento que lo ha convertido en una sensación en Twitter, ahora X.

Al peculiar talento, se le suma la belleza física de Mirko, quien, con su pelaje claro, sumado a sus curiosos ojos se ha ganado un lugar especial en la vida de su dueña, Chisa.



Aunque ha aclarado que no es fotógrafa profesional, la mujer se ha encargado de capturar los movimientos del ahora popular michi que lo hacen parecer como si fuera un bailarín montado sobre un escenario de danza clásica.

Las imágenes, vistas por los más de 130 mil seguidores que la cuenta en X registra hasta el momento, exponen una gracia natural en el animal al que en cada foto se le ve alzar sus patas en movimientos que imitan la elegancia de los bailarines profesionales.

Para obtener el resultado que tanto ha gustado en redes sociales, Chisa no se vale de herramientas de edición como Photoshop, su técnica infalible, ha contado en su blog, es lanzar una y otra vez los juguetes favoritos de Mirko hasta capturar la postura ideal.

¿Cómo surgió la inspiración en Chisa, la dueña de Mirko?

Chisa ha compartido a través de sus redes sociales que encontró inspiración para realizar las imágenes de Mirko al notar la gracia y la curiosidad que lo diferenciaba de sus otros dos gatos.

Mientras jugaba con él, observó que Mirko ejecutaba movimientos ágiles y elegantes, como si estuviera danzando e impresionada comenzó a crear ilusiones fotográficas que capturaban los saltos y piruetas del gato,

Aunque el felino no es un profesional, su encanto y sus fotos virales han demostrado que en un mundo como el de ahora, el arte del ballet también puede alcanzar a las mascotas.