Francesa revela que prefiere salir con mexicanos que con europeos y estas son sus razones

Video Los extranjeros no pueden creer cómo es México: los shocks culturales que más los impactaron

El video de una mujer francesa en México se hizo viral desde la cuenta @extranjerosxelmundo de TikTok, debido a que expresó abiertamente por qué prefiere salir con mexicanos y no con sus compatriotas.

¿Cuáles son las razones que la francesa da en el video para preferir a los mexicanos por encima de los franceses?

La chica francesa, quien fue entrevistada en un parque, por lo que se ve en el video, reveló que México cambia completamente a los extranjeros que llegan a dicho país, pues declaró que los franceses que viven aquí, ya son completamente diferentes a los que viven en Francia.

"No me gusta juntarme con franceses, porque me dan flojera, perdón, que no me odien, pero sí. Los que viven en México son súper buena onda, son gente abierta, son gente que ha viajado, no solamente en México, sino en otros países. Cuando tú viajas, te gusta conocer gente que viaja también, porque eso te cambia mucho la mente", manifestó la joven.



La mujer señaló que los mexicanos van mucho de intercambio a Francia, por lo que la conexión entre ambos países se ha hecho mucho más profunda, incluso en México hay mucha gente que habla francés lo cual, asegura, que la sorprendió mucho.

"Las fiestas en México son muy buenas, aunque no tome alcohol me encanta ir de fiesta. En México siempre hay fiestas, de martes hasta domingo, eso en Francia no lo encuentras. Además de que la Ciudad de México es capital, entonces siempre hay cosas que hacer", compartió.



La música típica es algo que también disfruta mucho la joven y la emociona, sobre todo los mariachis, aunque también ha cantado algunas canciones de desamor (pero confiesa que lo hace muy mal), como cuando se separó de un novio mexicano que tuvo.

Tras 5 años de vivir en México y 'amar' La Condesa, la francesa relató que aún no puede comer chile, pero le encanta el ceviche que, aunque es de origen peruano, disfruta más de cómo lo hacen en nuestro país.

La mujer detalló que también la han confundido con una mexicana de Los Altos de Jalisco en algunos lugares, en los que ya no los saca de su error.

"Hasta inmigración, a veces ni se dan cuenta cuando voy, piensan que soy mexicana y yo: sí, sí, sí", concluyó.

¿Qué opinan los internautas del video de la francesa que prefiere a los mexicanos?

El clip de 3 minutos de duración, conquistó a los usuarios de TikTok por lo bien que se expresa la chica de México y la conexión que existe entre este país y su natal Francia.

"Yo soy de los Altos de Jalisco y sí se parece mucho a las de acá", "Creo que la historia de amor-odio entre Francia y México es muy hermosa. Sabá Dios la razón por la que nos caemos bien", "Mi esposa es francesa y es más mexicana que yo", "Todos hablan bonito de México", "Ya me dieron ganas de regresar a la Ciudad de México sólo por la fiesta", "Cae bien", "Español de primer nivel", "Ya eres mexicana", "Los mexicanos la adoramos", "Magnifique", escribieron algunos.

Francesa prefiere a los mexicanos Imagen TikTok