Francesa llama “salvajes” a feministas mexicanas por protestas y le llueven críticas: "Vete a tu país"

Vivi Voyage, tiktoker francesa, causó polémica en redes sociales al compartir un video en el que criticó las protestas feministas en la Ciudad de México porque dañan los monumentos, calificando el acto como salvaje a la vista de los turistas.

Francesa llama “salvajes” las protestas feministas en México

A través de su cuenta oficial de TikTok, la creadora de contenido francesa, radicada en México, fijo su postura sobre las marchas y lo que provocan alrededor de la CDMX mientras mostraba un recorrido por la ciudad.

En las imágenes, la mujer muestra al Palacio de Bellas Artes cercado, expresando su molestia por no poder visitarlo pues es su “favorito” en el mundo.

“Es mi monumento favorito de todo el mundo y no podemos acceder. Lo más bonito del centro, si hacen esto yo creo que ya no tendrán turistas”, aseguró.



Aunque la joven puntualizó en que está a favor de la lucha de las mujeres, se mostró en contra de los destrozos y de los cercos que han puesto en el centro de la Ciudad pues dice que parece de cartón o una cárcel.

“Estoy de acuerdo que hay que defender a la mujer, pero no estoy de acuerdo en que destruyan la Ciudad de México, las calles, dañan a los monumentos, dan una imagen como que parecen salvajes a los turistas. La ciudad se ve como una ciudad en cartón, o como una cárcel”, manifestó.



Vivi Voyage dijo que los cercos colocados en monumentos y restaurantes le impiden ir al banco o ir a tomar un café.

“Afectan a los comercios de la gente, ni siquiera podemos tomar el café, o ir al banco... Mira esto, es la entrada de Sanborns, ni siquiera se nota que es un restaurante. Espero que puedan solucionar esto para la mujer y para la ciudad”, finalizó.

Mexicanos reaccionan a crítica de extranjera francesa a protestas feministas

La grabación de la mujer recibió una oleada de comentarios de hombres y mujeres de México en los que le pidieron informarse sobre el contexto detrás de las manifestaciones, pues por sus palabras parecía ignorar la violencia contra la mujer que se vive en el País.

“Más salvaje el acoso, las violaciones y feminicidios que se viven a diario, lamentablemente es la única forma de ser escuchadas porque ya estamos hartas”; “México no es un zoológico para turistas”; “Honestamente, si no vas a, al menos, entender la situación del país al que vienes, no te molestes y regresa al tuyo”; “Un completo chiste que una francesa privilegiada viviendo aquí opine desde el privilegio y completa ignorancia a lo que viven las mujeres de acá”; “¿Qué te pasa? La salvaje eres tú pensando que tu café es más importante que las vidas de las mujeres en México”; “Pues vete, ¿no?”; “Que bueno que nos viste salvajes, que bueno que nos viste enojadas, que bueno que viste la resistencia y resiliencia de las morras”, se lee entre los comentarios.

¿Quién es Vivi Voyage, la tiktoker francesa que criticó las protestas feministas en México?

De acuerdo con información en sus redes sociales, Vivi Voyage es una joven francesa de 23 años que radica en México, en San Luis Potosí, trabaja como maestra de francés y es modelo.

Aunque no se sabe con exactitud el tiempo que lleva viviendo en México, Vivi Voyage comparte contenido también en redes sociales en el que compara cómo es vivir en Francia y en México.

En rede sociales suma en Facebook más de 2 mil seguidores, mientras que en Instagram 12 mil y en TikTok casi los 70 mil.