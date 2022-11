Cuidador deja que un león use su mano como chupón: impactante video se hace viral

En muchas ocasiones, ya sea por medio de un zoológico, centro de rescate o incluso documentales, hemos sido testigos de lo asombroso que es el reino animal; y hoy en día gracias a cuidadores, rescatistas y adiestradores podemos conocer algunos datos increíbles de algunos animales.

León usa los dedos de cuidador como chupón y el video se hace viral

A través de la cuenta de TikTok de Javier Lazpita (@lazpita), podemos ver lo que implica cuidar a criaturas exóticas dentro de un centro de rescate en España. Además, el hombre comparte al mundo datos curiosos de cada animalito.

Tal es el caso de este clip que ha generado un gran impacto en miles de usuarios, pues revela un interesante secreto acerca de los leones. Se trata de un insólito momento en que el animal toma los dedos de Javier y los comienza a chupar como si se tratara de un biberón.

Inmediatamente, él responde que se trata de un reflejo de lactancia. Mientras les siga dando mamila los leones le seguirán succionando los dedos.

“Vamos a hablar sobre el chupete de los leones: Esto es un reflejo de lactancia. Mientras yo siga dándoles el chupete, ellos seguirán haciendo esto. Me preguntan a veces por que no se lo quito. Si pudiera quitárselo, sí podría quitárselo, pero no tengo ninguna necesidad. A ellos les gusta y se quedan tranquilos y a mí no me hace nada, bueno a veces me rozan un poco los dedos con su lengua", explica el hombre en el video.



El experto también explica que este hábito también es común entre los pumas, la diferencia es que ellos usan la mano completa.

“Hablemos del chupete de los leones, mi dedo. Al igual que Conan el puma usa la mano, los leones los dedos. Es un reflejo de lactancia y mientras les siga dejando, lo seguirán haciendo.”



Como era de esperarse, video rápidamente se volvió viral en pocas horas. Hoy en día cuenta con más de 1 millón de likes y cientos de comentarios de usuarios que afirman la especularidad de lo que significa aprender y cuidar de las especies.

“Nuevo seguidor, me gusta mucho los animales grandes y me gustaría trabajar con ellos al menos como voluntario”, “¿Podrías enseñarnos la lengua de los leones? ¿Es como la de los gatos?", “Apasionado por su trabajo, me encanta”, “Magnífico trabajo”, son algunos comentarios en el clip.



Dentro de su cuenta, podemos ver que el adiestrador no solo dedica su vida a estas magnificas criaturas sino también a jaguares, antílopes, monos, varanos, entre otros. Y al igual que el león, comparte datos curiosos de cada uno.

Por ejemplo, él nos explica mendiante otro tiktok como el lagarto de especie ‘varano’ cambia de piel. A diferencia de las serpientes que muda de una sola pieza, los lagartos lo hacen por trozos. Te dejamos el espectacular video: