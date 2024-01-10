Captan a miles de peces ‘huyendo’ del mar y videos desatan alocadas teorías: ¿fin del mundo o “bendición”?

Video Esta foca no puede dejar de molestar a sus vecinos: sus travesuras ya son virales en TikTok

Miles de peces ‘huyen’ del mar. Dejan su hogar para estancarse en la playa, intentando sobrevivir. No se trata de la escena de una película de ciencia ficción o sobre el fin del mundo, sino una real en Filipinas, captada tan solo a inicios de 2024 y que de inmediato generó todo tipo de reacciones y alocadas teorías en Internet.

Miles de peces ‘huyen’ del mar en Filipinas: video causa furor en redes sociales

PUBLICIDAD

La madrugada del 7 de enero de 2024, los residentes del municipio de Massim, ubicado en Isla de Sarangani, Filipinas, se llevaron una gran sorpresa: miles de peces, aparentemente sardinas jóvenes, inundaron las playas.

En imágenes que circularon en redes sociales se puede apreciar que los animales dejaban el mar y saltaban hacia la playa, donde quedaban completamente varados.



Los cardúmenes eran tantos que los locales los recogían en bolsas o recipientes grandes para quedarse con los animales.

Si bien medios locales reportaron que los pobladores vieron los hechos como una “bendición”, no fue así en redes sociales.

@airausman28 2024 more blessings to come sukran ya allah sa ridzkhi 🤲❤️ ingun sila sign na daw ni, sign na sguro nga mas mag asenso tang tanan think positive lang gid ta ☺️ ug naa may mga nasayang tungod sa sobra sobra jud ang gihatag sa atoa ni Allah/Lord, unexpected kaayo kay ang tuyo lang man is ang mangaligo then bonding sa family kay after all sa kakapoy deserve sad nato mag happy2 but gihatagan jud ug grabe nga grasya ang mga tao didtoa nga time 🥹🫶 wala joy nasayang kay amoa mang gi share sa tanan ang amoang nakuha. sulit ang mga way tulog oy. ☺️❤️ ♬ Gülmek Sadaka - Maher Zain & Sinan Akçıl



En específico, un video de los peces huyendo del mar, compartido por la usuaria @hyxney_, se hizo viral en TikTok, donde alcanzó las 6 millones de visualizaciones y llevó a miles de usuarios a sacar conclusiones ‘tenebrosas’ sobre lo sucedido:

“Esos peces huyen de una catástrofe fuerte, algo fuerte se espera”, “Cuando hay un cardumen de peces (en la playa) es significado de que algo malo pasará”, “Este 2024 pasarán cosas horribles”, “Probablemente fue por el terremoto de Japón”, “Los animales son los primeros en avisar cuando viene un desastre”, “Eso es mal augurio, ¿no?”, “¿De qué huyen los peces?”, “Algo tuvieron que haber visto para que huyan de esa manera”, fueron algunos de los mensajes que externaron en la plataforma.

Un sismo sacudió a Filipinas días después del ‘escape’ de cientos de peces

Las teorías de conspiración no hicieron más que escalar, puesto que dos días después de que los peces ‘huyeran’ de su hogar, hubo un fuerte temblor en el país asiático.

A las 04:48 de la madrugada del 9 de enero, se registró un sismo de magnitud 7.1 con un epicentro a aproximadamente 74 millas (45 kilómetros) al sureste de Sarangani.

#TsunamiPH



ADVISORY: NO TSUNAMI THREAT TO THE PHILIPPINES



Tsunami Information No.1

Date and Time: 09 Jan 2024 - 04:48 AM

Magnitude = 7.1

Depth = 76 kilometers

Location = 04.87°N, 126.36°E - Offshore Sarangani Island,Davao Occidentalhttps://t.co/grOFM3Ao5B pic.twitter.com/pHPF6Rh0HM — PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) January 8, 2024

“Esto y en Filipinas acaba de temblar”, Ellos advirtieron el temblor”, “Hoy sabemos del sismo, pudo haber sido la causa”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en redes sociales.

¿A qué se debió que los peces ‘escaparan’ del mar en Filipinas?

Lo cierto es que estos dos sucesos no necesariamente están relacionados.

Cirilo Lagnason Jr, especialista del departamento de de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la región filipina de Soccsksargen, comentó a ‘Mirror’ que las imágenes inverosímiles de los peces podían ser consecuencia de la surgencia o afloramiento oceánico, un proceso en el que las masas de agua fría y profundas emergen a la superficie, trayendo consigo nutrientes como plancton, por lo que las sardinas podían nadar a una menor profundidad.

PUBLICIDAD

Zenaida A. Dangkalan, oficial de la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas, añadió a medios locales que exploran otras tres teorías sobre las sardinas que salieron del mar: es temporada de estos peces, otra especie mucho más grande los acechaba en aguas profundas y nadaron hacia la superficie para evitarla o les atrajeron las luces de un hotel en la playa.

Cuéntanos en los comentarios si alguna vez habías visto algo parecido.