Quinceañera teje su propio vestido para su fiesta y el resultado maravilló a TikTok: así luce

Las fiestas de XV años son toda una tendencia en TikTok, pues algunas personas festejadas deciden hacerlas de diferentes temáticas; sin embargo, otros van más allá y usan su creatividad para hacer de su celebración un día aún más especial.

Uno de los elementos característicos de dichas fiestas son los enormes vestidos, que usualmente están llenos de brillo y colores, pero que pueden ser muy costosos.

Joven hace su propio vestido de XV años con técnica de crochet

Quien decidió hacer su propio diseño con la técnica de crochet (y de paso ahorrar una gran cantidad de dinero) fue Noemi, una joven mexicana que vive en California, Estados Unidos. La jovencita que cumpliría XV años puso manos a la obra y primero, eligió el color base de la prenda que resultó ser azul marino para comenzar a tejer.

En su cuenta de TikTok @no3mi.142, la festejada mostró ser toda una experta en el área, y éste sería su proyecto más ambicioso hasta el momento.

La adolescente comenzó con la parte superior de su vestido y documentó cómo comenzó a tomar forma. Para asegurarse que todo iba quedando bien, se probó el top y al ver que era perfecto, le agregó un par de mangas con volúmen y continuó trabajando en la prenda.

De acuerdo a sus videos, le tomó alrededor de 4 meses terminar su vestido el cual tenía una falda larga que llegaba casi hasta los tobillos y que adornó con una cinturilla de color rosa mexicano. Además, agregó algunas flores blancas que también tejió ella misma.

Al final, la cumpleañera modelo su hermoso vestido terminado que acompañó con un par de tenis converse coloridos y un ramo de flores.

Internet quedó encantado con el vestido y llamaron a la quinceañera "artista"

El tiktok donde compartió cómo pasaba sus horas tejiendo comenzó poco a poco a generar una gran cantidad de vistas, y también recibió comentarios en los que internautas felicitaron a la joven por su idea y talento con la aguja, a tal nivel que la consideraron "toda una artista".

"Precioso, eres un artista y además te lo has hecho tú, solo de pensarlo ya me canso, tengo un montón de proyectos a crochet por terminar", "Qué hermoso trabajo y que dedicación tan especial", "Te queda súper bien y es hermoso, me encantó", "Increíblemente bello. Eres una genia, te felicito", y "Wow, es tan bonito y original... Tienes mucho talento... Sigue haciendo lo que te gusta", fueron algunos de los halagos a su creación.



Noemi hizo dos videos, uno en inglés y otro en español. En ambos, agradeció el apoyo y las palabras tan cálidas que recibió por su vestido. Además, invitó a sus seguidores a continuar mirando sus videos que se especializan en el crochet.

"Hola, estoy haciendo este video para darles gracias. Escribí todo lo que quiero decir en un papel para que no se me olvide. Quería darle gracias a cada uno de ustedes por su cariño y apoyo, lo agradezco muchísimo. No esperaba que mi video llamara la atención. Disculpas por las respuestas tardadas. He estado abrumada con tantos mensajes tratando de responder mientras estoy haciendo mi trabajo de la escuela y otras cosas. Espero que continúen mi viaje de crochet conmigo y ojalá que les guste".

@no3mi.142 Hice este video para dar les Gracias a todos, y un Gracias muy especial a Sheny. Soy una persona timida so estube nerviosa cuando estaba grabando. ♬ original sound - noemi_m.142



La creadora de contenido hasta el momento no ha esclarecido si ya se realizó su fiesta de XV años o será en los próximos meses, pues sus fans están ansiosos por ver cómo luce en el festejo y el vestido en la pista de baile.