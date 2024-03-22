Extranjera deja su país para vivir en México y comer tacos: esperó 28 años para probarlos

Video Los extranjeros no pueden creer cómo es México: los shocks culturales que más los impactaron

Debido a su gran variedad, la comida mexicana es reconocida a nivel mundial, tanto que el testimonio de una mujer de Moldavia se hizo viral, tras confesar que esperó muchos años para poder probar su primer taco en México.

Silvia dejó su hogar en Moldava para mudarse a México; quedó encantada con su comida Imagen Youtube ExtranjerosXelmundO/Grosby Group

Extranjera deja su país y se enamora de la cultura mexicana

El canal de Youtube ‘ExtranjerosXelmund0’ se dedica a entrevistar a los extranjeros que viven en México, conociendo su historia de vida, lo que más le gusta del país y las razones que los convencieron que establecerse aquí.

Para su episodio 225, el youtuber platicó con Silvia, una mujer de Moldavia, un país ubicado en Europa Oriental, situado entre Rumania y Ucrania. La joven accedió a la entrevista en el Parque España, ubicado en la Ciudad de México, porque es uno de sus lugares favoritos.

Los tacos de pastor son uno de los platillos mexicanos más populares. Imagen Grosby Group



En el ambiente profesional, Silvia es asistente virtual de una empresa francesa, lo cual le permite viajar a diversas partes del mundo.

En la plática, Silvia compartió que su primer acercamiento con México fue meramente turístico, visitando varias zonas del país, pero cuando llegó a Ciudad de México le gustó mucho el ambiente y quiso quedarse más tiempo.

“Lo que me hizo enamorarme de esta ciudad fue el Parque México (ubicado en la Ciudad de México), es como una jungla en el centro de la ciudad, eso me encantó. Me fascinan las actividades que hay aquí, siempre hay cosas que hacer, aquí empecé a tomar clases de bachata, conocí muchas personas y ahora creo que sería muy difícil irme de aquí”, expresó.



Como toda extranjera, también sufrió varios choques culturales, como el hecho de que no hubiera más botes de basura, que tocan un timbre para anunciar una visita y la seguridad que tienen los bancos, ya que se debe entrar sin gorra o lentes, ya que eso la hace sentir como si estuviera de nuevo en la escuela.

Mujer extranjera narra que esperó casi 3 décadas para comer su primer taco

Aunque al inicio tuvo problemas para entrar al país, ya que vino a hacer un voluntariado y no tenía los documentos necesarios, Silvia pudo quedarse y conocer la cultura mexicana, cautivando a miles de internautas al revelar el tiempo que esperó para comer un taco, ya que decidió que lo haría únicamente en tierra azteca para tener la experiencia completa.

"Ahora que tengo 28 años, esperé ese tiempo para llegar a México y probar mi primer taco y dije: ‘yo no quiero comer tacos en ningún otro lugar del mundo, yo llegaré a México a probar los tacos, los burritos, las quesadillas, todo lo típico de aquí’”, expresó.



Al inicio, Silvia no tenía muchas expectativas con la comida, pero resultó ser todo lo contrario, ya que quedó cautivada por su sabor, aunque suele ser muy cuidadosa, ya que no come mucho picante y cuando desconoce el platillo prefiere preguntar por los ingredientes.

Además de los tacos al pastor, a Silvia le gustaron mucho los tacos de camarón y pescado, además de que ha tenido la oportunidad de tomar clases de bachata y otras actividades.

En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas en su país, la joven relató que Moldavia tiene un suelo muy fértil, por lo que muchas familias se dedican a cultivar, incluso hacen sus propios vinos, por ello Silvia relata que es muy normal consumir dicha bebida en el almuerzo y la cena, algo que no se acostumbra en México.