Extraño animal llega todas las noches a su ventana para pedir de comer: ¿qué es en realidad?

En TikTok, muchos usuarios han documentado encuentros con animales salvajes como focas, cocodrilos y tigres solo por mencionar algunos.

Y si bien, algunas especies son más peligrosas que otras, un video en particular causó mucha curiosidad entre los internautas, pues muestra a un joven que reside en la Ciudad de México alimentando a un animal que parece una mezcla entre un gato, hurón y mapache.





Un cacomixtle salvaje fue grabado siendo alimentado y el video se viraliza

"Nuestro amigo cacomixtle viene todos los días a que le demos algo de cenar", es el texto que acompaña el TikTok.



El material fue compartido por Paul González en su cuenta @apaul_tv1 y, de acuerdo a la descripción, se trata de un cacomixtle. Este curioso animalito se mostró temeroso para acercarse a pedir comida, pero al final logró su cometido, pues el autor del video le dio un pedazo de plátano.

Aunque la criatura sale corriendo después de tener su alimento, las imágenes que ya suman más de 1.5 millones de vistas causaron interés, pues al parecer muchas personas no conocían esta especie así lo hicieron saber en los comentarios:

"Jamás había visto a ese animal, ¿qué es?", "Está bien bonito, no los conocía", "¿Qué es esa cosa y porque está tan adorable?", "¿De dónde son? Están muy curiosos, ni sabía que existían", son algunas opiniones que se pueden leer en el video.

¿Qué es el cacomixtle? El extraño animal que se hizo viral

El cacomixtle es un mamífero de cola anillada y cara delgada que pertenece a la familia procyonidae, donde también se encuentran los mapaches y coatíes.

Igualmente se le conoce como chiquina y su nombre proviene del náhuatl 'tlacomiztli', que significa ‘mitad gato’. Se caracterizan por ser ágiles trepadores solitarios que mantienen hábitos nocturnos y pueden adaptarse a la urbanización, de acuerdo al portal del Zoológico de Guadalajara.

Su alimentación se basa en carne, plantas y frutas, por lo cual son animales omnívoros, pero su característica más importante es que, pese a su tierna apariencia no son domesticables.

El portal Ciencia UNAM reveló en mayo de 2020, que la población de cacomixtle ha aumentado específicamente en el sur de la Ciudad de México y aunque no se sabe la razón exacta de este fenómeno, se tiene la teoría de que podría ser por la disponibilidad de comida y su capacidad de adaptación para sobrevivir.

De hecho, en TikTok abundan videos de personas que encuentran a estos animales caminando en las noches por las calles para alimentarse.



Algunos usuarios los han confundido con tlacuaches o hurones y en Internet se ha pedido que este mamífero no sea molestado o domesticado, pues pertecene a la fauna mexicana.

Usuarios de TikTok confirman la presencia del cacomixtle en la CDMX con sus videos

A la par, una gran cantidad de internutas ha revelado que han tenido experiencias similares al ver a los cacomixtles a pocos metros de distancia.

"No es un animal que ataque humanos, solo hay que darle su espacio y no molestarlo", "Por mi casa hay una familia de cacomixtles pero no se me acercan tanto, solo les dejo uvitas y se las comen felices. Son bellos", "En el techo de mi casa vivía uno y era muy lindo, nada agresivo", "Qué bonitos jaja en mi casa también hay cacomixtles y se comen las croquetas de mis gatos".