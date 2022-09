Chica teje su propia bolsa Prada tras ver precio de la original: el resultado impactó a TikTok

Los accesorios como los bolsos, son básicos para complementar los outfits, y aunque aquellos que son de marcas de lujo pueden llegar a costar una fortuna, una joven chilena no se detuvo por eso, pues decidió confeccionar el suyo.

A diferencia del bolso de basura que lanzó Balenciaga este año , Prada optó por mostrar algo sencillo que le encantó a los amantes de la moda. Se trata de una tote bag tejida con el logo de la marca en el centro, la cual ronda entre los mil 500 dólares.

Joven hace su propia bolsa tejiendo a mano y su historia se hace viral en TikTok

Al ver el precio del bolso original, la tiktoker Coca Horment tuvo la idea de tejer su propio accesorio y puso manos a la obra. Su historia logró hacerse viral, pues su gran talento con la aguja hizo que este quedara idéntico al modelo de Prada.

"Moría por esta cartera crochet, pero vale un riñón. Así que fui por los insumos, me la haré. Encontré el color que quería y empezamos, partimos siempre de una cadeneta", fue parte del texto que acompañó el clip.



La joven originaria de Chile reveló en su cuenta @cocahorment, que usó un tutorial de YouTube para hacer la cartera, y pese a que el proceso fue lento, la forma iba quedando como ella quería.

Una diferencia que tiene su accesorio con la cartera original es que no tiene el logo de Prada; sin embargo, mostró su deseo por bordarlo para que pareciera aún más al modelo de la marca de lujo.



El video publicado el 29 de agosto acumuló más de 12 millones de vistas. En los comentarios, usuarios admiraron su creación y la impulsaron a hacer más para venderlas por su gran calidad.

"Ay ¿por qué no haces para vender ? La amé, te quedó hermosa", "En realidad se ve hasta más bonita que la Prada", "El material que hicieron la de Prada es uno como brillosito no tan algondocita, pero me encantó el resultado", "Mil veces mejor que la original, te quedó de 10, quiero una", o "Wow, está igualita y luce súper bien, gran trabajo", fue cómo se expresaron los internautas en el video original.

La tiktoker emprendió un negocio gracias a su video

En otro video publicado dos días después, Coca Horment reveló que sí venderá los bolsos estilo Prada y podrán ser adquiridos en línea en su marca de emprendimiento llamada Umami Shop, que también tiene su propia cuenta en la red social.

También dio gracias por todas las palabras de aliento que recibió, felicitaciones y los consejos para hacer una versión mejorada del accesorio. Por otra parte, confirmó que optó por no bordar el logo de Prada por temor a ser demandada.

Con la esperanza de hacer una mejor versión de su bolsa, consiguió cinta tipo rafia para tejer, la cual es la misma que utiliza Prada y comenzó a bordar, pero hasta el momento no ha mostrado cómo luce este segundo modelo.

@cocahorment Respuesta a @user4440772661227 cómo estos mensajitos hay muchos más 😍 gracias infinitas por los consejos está todo anotado! se pasaron pa buena onda ❤️‍🔥 ♬ sonido original - Coca Horment



La joven emprendedora comenzó a promocionar sus nuevas creaciones en crochet, las cuales también fueron deseadas por sus seguidoras, en especial un bolso pequeño de color azul marino.

El tiktok que se hizo viral fue el impulso que le ayudó a seguir adelante con su tienda en línea y, al parecer, ahora tiene una gran lista de pedidos tanto nacionales como internacionales.