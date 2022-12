"Quiero leche y pan": Niño vende su único juguete para ayudar a su mamá desempleada y esto pasó

La sinceridad y acciones de los niños cada vez son grabadas con mayor frecuencia, tal como pasó con el pequeño que confundió a Namor con su papá . No obstante, un infante captó la atención de Internet después de hacer llorar a los internautas con una petición.

Niño fue grabado tratando de vender su balón para ayudar a su mamá y obtener comida

Se trata de Lupito, un niño mexicano que logró hacerse viral después de que en la cuenta de TikTok @rubencerquinz, la cual se dedica a ayudar a personas de bajos recursos, se compartiera un video muy especial.

El menor de edad expresó que deseaba vender su pelota para conseguir un poco de comida debido a que su mamá se había quedado desempleada, y aunque fue a la tienda para que se lo compraran, esto no pasó.

La persona que grabó a Lupito expresó que él lo iba a adquirir y preguntó cuánto pedía por su único juguete a lo que respondió lo siguiente.

"No quiero dinero, quiero leche y pan para mi hermano", fue la respuesta del pequeño.

El video viral de TikTok conmovió a Internet con su petición

El joven que decidió comprar el balón y Lupito se dieron un fuerte abrazo, además todo el momento fue visto por más de 19 millones de personas en la red social.



Los internautas externaron que el video hizo que corrieran lágrimas en sus ojos y expresaron sus buenos deseos para el menor de edad y su familia.

"¿Quien más lloro? Qué bonito corazón e inocencia", "Sus ojitos... Ningún niño debería pasar por esto", "Qué bello Lupito. Inevitable no pude parar de llorar. Dios los bendiga grandemente", "No puedo parar de llorar, bendiciones para él, su carita y sus ojitos de tristeza me matan" o "Dios mío, se me partió el alma con esa carita", son algunas opiniones en el clip original.



De acuerdo al material, la persona que auxilió a Lupito perteneciente a la organización 'Héroes sin capa' y ayudó de manera extraordinaria al niño y su familia tras regalarles una caja con alimentos, un poco de dinero, además de un balón nuevo para que el pequeño pueda tener de vuelta su único juguete.

El joven dejó la despensa a las afueras del domicilio del infante con una nota anónima que contenía la frase "No pierdas la fe" y tras leerla, tanto la madre como su hijo metieron los productos a su casa.

En otro video, el niño reveló que extraña mucho a su papá y le mandó un mensaje con la esperanza de que lo vea algún día y regrese a casa.

"Papá te extraño mucho, quiero que vengas para que mi hermano ya no llore. Ya me voy a portar muy bien, te estamos esperando con mi abuelita", resultó ser parte de su mensaje.

Lupito fue recompensado por ayudar a su mamá desempleada

Para recompensar la buena acción de Lupito por ayudar a su mamá de una manera remarcable, le regalaron diversos objetos como útiles escolares, calzado y ropa nueva, además de una bicicleta para que pudiera jugar.

Esto dibujó una sonrisa en el niño que ahora es considerado un héroe, al igual que aquel tiktoker que demostró cómo cuida de su hermano autista todos los días.

La historia de Lupito hizo que miles de personas felicitaran a la organización por ayudarlo y pidieron que continuaran haciéndolo de ser posible.

"Dios te bendiga y te multiplique por miles todo lo que haces", "Sigan así, Lupito merece todo lo bueno por lo que hizo", "Mis respetos por la labor que hacen , los admiro mucho", "Gracuas por ayudar a quien realmente lo necesita, Lupito es el mejor niño", son algunos puntos de vista.



¿Qué te pareció el video del pequeño que ofreció su pelota a cambio de comida para ayudar a su mamá? Cuéntanos en los comentarios.