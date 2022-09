Perrita aprendió a orinar en el baño y se viralizó en TikTok: dueño revela manera de lograrlo

Los perros son los reyes de TikTok gracias a sus comportamientos, que hacen reír a millones de personas. Algunos aprenden a hacer cosas inusuales y el que conquistó la plataforma fue Miko, una cachorra que sorpresivamente sabe usar la taza del baño.





Si te gustan los videos tiernos y graciosos de mascotas, no te pierdas la serie ‘Best of pets’, la cual puedes ver gratis en ViX.

Perrita se vuelve viral en TikTok tras ser captada usando la taza del baño para orinar

Resulta que su dueño, Saúl Peña, decidió grabarla cuando estaba haciendo sus necesidades y de la manera más tranquila, la perrita comenzó a orinar sin prisa alguna dentro del inodoro.

El video que no tenía un objetivo en particular, más que entretener a aquellos que lo vieran, explotó en la plataforma y ha logrado un alcance de más de 54 millones de vistas.

Con el título "Enseñé a orinar en la taza a mi perra Miko", este material publicado originalmente en el mes de agosto, se esparció por todo el Internet y se colocó como uno de los más adorables del momento.

Entre sus más de 23 mil comentarios no faltaron aquellos usuarios que quedaron más que impresionados al ver la escena, pues normalmente los canes suelen orinar en espacios abiertos.

"Creí haberlo visto todo, pero llega esta perrita y me abre los ojos", "Aún trato de analizar cómo lo logró", "Esto es de las cosas más raras y adorables que he visto al mismo tiempo", "Aún trato de procesar lo que estoy viendo. Parece irreal", o "No me lo creo, es genial", fue como reaccionaron en el clip original.

Dueño de Miko compartió tutorial para enseñar a los perritos a hacer en el baño

Como era de esperarse, el video generó la duda sobre cómo Saúl logró este gran hecho, y así evitarque su perrita se orinara en lugares indebidos.

Para explicarlo, el joven publicó en su cuenta @saulphdz, dos tiktoks más dónde explicó de una manera sencilla los pasos que realizó para que Miko usara la taza del baño y así los demás pudieran adiestar a sus mascotas.

En el primer material subido a finales de agosto, el joven enfatizó que este proceso debe comenzar en una edad temprana del can, es decir entre sus primeros 5 meses y su primer año.

"Lo primero que tenemos que lograr es que el cachorro orine fuera de casa. Normalmente a ellos les da ganas de orinar después de beber agua o comer. Ahí es cuando debemos estar atentos y sacarlo a la calle. Hay que comenzar el proceso asociando el momento en que orina con una orden, la mía es 'hacé pipí'. Hay que repetirle la orden al estar fuera y le damos un premio al hacerlo", explicó el hombre.



De acuerdo a sus palabras, esta órden es asociada por el perrito con el momento de orinar, así que al decirla y repetirla, el can se acostumbrará a hacerlo cuando se lo piden y además ser recompensado por ello.



El creador recomendó que, tras repetir la orden con la acción de orinar durante un mes, el perro puede continuar al siguiente paso de introducirlo a hacerlo en la taza del baño.

"Esperamos a que nuestro perro tenga ganas de orinar, lo subimos con cuidado a la taza. De primera es muy raro que orine, pero le repetimos la orden varias veces y le damos un premio por el simple hecho de haberse subido a la taza. Es importante no agobiar a nuestro perro, es mejor limitar el repetir la orden solo 10 minutos al día, por ejemplo cinco por la mañana y cinco por la noche", fue parte de su discurso.



Por último, remarcó que el animal sólo podrá lograrlo si el proceso se hace todos los días con mucha paciencia y cariño.