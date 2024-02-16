Tiktoker regala cambios de look a personas sin hogar para que vuelvan a creer en sí mismos

Video Estos jóvenes ayudan a sus abuelitos a usar la tecnología, ir de compras y más: las historias son hermosas

Andreiitha Moreno, una mujer colombiana, ha conmovido las redes con su labor y es que regala cambios de look a personas sin hogar con la intención de que vuelvan a creer en sí mismos.

Tiktoker regala cambios de look a personas sin hogar

Desde 2020, Andreiitha debutó en TikTok compartiendo momentos de su día a día, en familia y presumiendo el arte que hace con el cabello, pero fue hasta el año pasado que su trabajo comenzó a dar la vuelta a las redes.

Y es que, la mujer comenzó a compartir su arte con personas sin hogar con el fin de regalarles un momento de felicidad y motivarlos a que vuelvan a creer en sí mimos.

A través de las diferentes grabaciones, que suman miles de reproducciones por separado, las personas que acuden a Andreiitha para que les trence el cabello comparten parte de su historia, cómo fue que llegaron a las calles y sus anhelos de salir de estas.

La mujer recorre las calles de Medellín trenzando melenas, sin distinción de género o edad, dando ánimos a las personas mientras teje con dedicación su cabello.

En uno de los videos, Andreiitha se encuentra con una mujer de 20 años con un avanzado estado de embarazo, quien revela el maltrato de su pareja y expresa sus intenciones de asistir a un centro de rehabilitación para dar a su hija Emily un mejor futuro.

La historia que la mujer contó mientras la tiktoker la trenzaba conmovió a los usuarios que preguntaron, incluso, cómo podían hacerle llegar ropita y más regalos para la bebé.

“Nunca olvides lo mucho que vales y sí puedes salir adelante por tu bebé”, escribió Andreiitha como descripción del video que suma más de un millón de reproducciones.



La creadora de contenido ha ganado fama entre las personas sin hogar, quienes la buscan para que les trence el cabello y le agradecen por su labor, lo mismo que sus seguidores expresan entre los comentarios.

“¡Gracias por tu labor! Dios te sabrá recompensar”; “Andrea eres la mejor, me gustan tus videos que Dios todo poderoso te siga bendiciendo grandemente un fuerte abrazo”; “Andreiitha Moreno me encantan tus videos tengo poco que empecé a ver tus videos… me da gusto que les das alegría a las chavas sigue con tu hermosa labor”, son algunos de los comentarios.

@andreiitha_moreno9 Que triste todos lo abusos que sufren estas muñecas en las calles 🥹🥹 ♬ sonido original - Andreiitha moreno 💕

Tiktoker que regala cambios de look responde a las críticas