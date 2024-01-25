Mujer paga 500 dólares por cambio de look y le destrozan el cabello: se lo dejó crecer más de un año

Video Mujeres se quejan de que no les queda la ropa porque las tallas son irreales: ¿es culpa de la moda?

Mujer se hace viral al narrar cómo fue que le destrozaron el cabello tras un cambio de look para el que dejó crecer su cabello durante más de un año y por el que pagó miles de pesos.

Paga dineral por cambio de look y le ‘destrozan’ el cabello

A través de la cuenta de TikTok Ari Ann Miranda, la afectada contó que esperó por muchos meses para poder hacer en su cabello el estilo de color que tanto deseaba; sin embargo, el resultado no se acercó ni tantito a lo que quería.

“Fui a pintarme el cabello y todo salió muy mal. Empecé a grabar porque quería subir mis transiciones con el cambio de look, pero no se pudo. Me dejaron manchones, para nada fue lo que yo pedí. Había dejado crecer mi cabello por año y medio y me quedó horrible y con un color zanahoria espantoso", comenzó.

Mujer pide ayuda en TikTok tras ‘desastroso’ cambio de look

En las imágenes mostró parte de los videos que logró tomar durante el proceso del cambió, por el cual pidió ayuda a sus seguidores pues llevaba en este esperando durante más de cinco horas.

“Ayuda, ya van cinco horas”, escribió. “Después de 9 horas me dejó rubia color oxidado, se ve batido, mi cabello está trozado, tengo manchas en la parte de atrás y todavía me dijo que me iba a cobrar lavado y secado si me lo arreglaba, me cobraron antes de que yo viera el trabajo terminado, y ahorita me voy dando cuenta que mi cabello está chicloso, me tuvieron con los papeles 5 horas. Me jalaban horrible y cuando aplicaban matiz y me desenredaban me rompían el cabello”.

@ariannmiranda Me destrozqron el cabello, el sabado fui a hacerme un efecto de color porque tengo un evento importante, le expliqué muy bien lo que quería y que no lo queria muy claro porque mo queria batallar con que se enredara y que se pusiera chiloso y se rompiera, le dije que queria mecha definidas, no cabbelo batido claro con obscuro y la estilista despues de 9 horas me dejó rubia color oxidado, se ve batido, mi cabello eata trozado, tengo manchas en la parte de atrás y todavia me dijo que me iba a cobrar lavado y secado si me lo arreglaba, me cobraron antes de que yo viera el trabajo terminado, y ahorita me voy dando cuenta que mi cabello está chicloso, me tuvieron con los papeles 5 horas! Me jalaban horrible y cuando aplicaban matiz y me desenredaban me rompian el cabello!



La mujer, quien compartió su gusto por las cabelleras XL aunque requieran tiempo e inversión monetaria, aseguró que el tiempo de espera le dio una mala señal sobre lo mal que terminaría el cambio de look en un salón de la Ciudad de México.

"Empecé a ver cómo la decoloración estaba muy alta para lo que yo había pedido, pero ya estaba ahí sentada y todo lo que yo podía ver era esto (parte de su cabello empapelado en el rostro), el ayudante cada que podía iba y me echaba los papeles en la cara y me dijo que mi cabello llegó a aclarar a un nivel 9 pero aun así yo alcanzaba a ver como estaban rompiendo mi cabello y esto fue solo el principio", comentó.



Además de un supuesto mal trabajo, la mujer se quejó del trato de los estilistas del lugar pues, dijo, no tenían ni una consideración a la hora de manipular su cabello.

"Trabajan como si estuvieran pelando elotes, sin ninguna consideración y la peor parte era cuando desenredaba como si estuvieran tallando ropa en un lavadero", denunció.

Por si fuera poco, la afectada reveló que los trabajadores le insistieron en que hiciera el pago antes de ver el resultado del cambio de look y ahora entiende el porqué.

"Precisamente me querían cobrar antes de hecho me cobraron antes, me insistieron tres veces para que pagara estando yo en el lavabo y cuando me habían dicho que no me podía mover ni para tomar agua”, recordó.



Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los usuarios de TikTok quienes le sugirieron regresar al salón por un reembolso o una corrección del trabajo.

Hasta el momento, la mujer dijo que no ha recibido llamada del lugar para remediar el problema y ha mostrado cómo prefiere usar una gorra para ocultar el mal trabajo.