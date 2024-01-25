Historias virales

Escuela quita los espejos de los baños para que sus alumnos dejen de grabar TikToks: ¿el castigo fue muy lejos?

La fiebre por volverse influencers se está esparciendo entre los jóvenes y por ello una escuela tomó una decisión que podría parecer extrema ante los ojos de Internet.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Se graban arreglándose para un funeral y causan polémica: ¿es irrespetuoso o un desahogo?

Las nuevas generaciones de niños y jóvenes crecen con la tecnología en la mano y si bien se ha debatido sobre la exposición al Internet desde corta edad, al parecer una escuela puso sus límites cuando se trató de TikTok.

Escuela se queda sin espejos en los baños porque los estudiantes no dejaban de hacer tiktoks

Resulta que los estudiantes de la institución Southern Alamance Middle School ubicada en los Estados Unidos se hizo tendencia por tomar medidas extremas en su campus y es que retiró todos los espejos de los baños.

De acuerdo al portal Daily Mail la institución no lo hizo por falta de recursos o hacerle la vida imposible a sus estudiantes, más bien fue debido a que los funcionarios notaron que los jóvenes usaban el baño siete u ocho veces al día y, en muchos casos, durante la clase solo para grabar tiktoks.

Fue así que para reducir las distracciones los baños ahora carecen de espejos y al parecer la medida está funcionando debido a que los estudiantes pasan menos tiempo en estos lugares e incluso, dejaron de faltar a clases.

"Desde que se quitaron los espejos, hemos visto una disminución drástica en las visitas al baño de estudiantes que piden permiso sólo para hacer videos. Los estudiantes deben rendir cuentas. Cuando hay responsabilidad, se ve una gran diferencia', fue lo que comentó Les Atkins, responsable de relaciones públicas de Alamance-Burlington Schools.
Imagen The Grosby Group

La escuela también comenzó a utilizar un sistema de pase digital para permitir a los estudiantes registrar su entrada y salida al salir de clase, el cual ayuda a los líderes escolares a realizar un mejor seguimiento de dónde están los jóvenes en todo momento, evitando que dejen de lado sus materias.

“Estamos tratando de educar a los estudiantes: ahora todos tenemos teléfonos móviles. Tenemos que aprender a utilizarlos. Tenemos que aprender cuándo dejarlos de lado”, añadió Atkins.

Historia se hace viral y así reaccionaron los internautas a la decisión de la escuela

Al hacerse tendencia la noticia de manera nacional e internacional, los usuarios de redes comenzaron a emitir sus opiniones sobre la decisión. Primero, estuvieron aquellos maravillados con la idea y desean que esto sea realidad en otras escuelas para que los niños se alejen de TikTok al menos en sus horas de clase.

"Qué buena idea", "Bien, así se le pone límites a los jóvenes que no saben cuándo dejar de usar el maldito teléfono", "Por fin se acabaron las selfies de los baños también", "Qué locura que se llegue a ese nivel, pero la culpa es de los estudiantes seguro", "Una pandemia peor que el covid es el TikTok, por algo se empieza a erradicar", "Genial me encantaría que esto estuviera en la escuela de mis hijos" o "Realmente la escuela está combatiendo el narcisismo jaja" es lo que expresaron.


A pesar de que nadie estuvo en contra de la medida, muchos aseguraron que en lugar de quitar los espejos se deberían prohibir el uso de celulares en las aulas o la misma aplicación de TikTok.

Imagen The Grosby Group


¿Tú que piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

