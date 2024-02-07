Confunden a Kunno con Zendaya en México y el influencer cree que sí se parecen: Internet se burla

La noche del 6 de febrero se realizó la premier de ‘Dune 2’ (‘Duna 2’) en el Auditorio Nacional en la ciudad de México. Antes de que desfilaran por la alfombra roja las estrellas del filme de Denis Villeneuve, varios influencers mexicanos pasaron por la alfombra roja con su mejor look temático.

'Confunden' a Kunno con Zendaya en la alfombra roja de Duna 2 en la CDMX

¿Kunno es idéntico a Zendaya? Esto dijo un influencer

Para promocionar ‘Duna 2’, Timothée Chalamet, Austin Butler, Florence Pugh, Zendaya y Josh Brolin, además del director Denis Villeneuve, visitaron la Ciudad de México, donde hablaron con la prensa y convivieron con los fanáticos que llegaron desde temprano al Auditorio Nacional.

Antes de que se presentaran las estrellas de Hollywood, varios influencers fueron invitados, entre ellos Kunno, quien se ha hecho viral en múltiples ocasiones.

Kunno asistió al evento con un look temático de ‘Duna’, además de llevar un maquillaje llamativo, el cual presumió en varios videos en sus redes sociales.

Fue Pablo Chagra, quien también estuvo presente en el evento, quien compartió en sus historias de Instagram un vistazo de la vestimenta del influencer, además armó una encuesta donde le pregunta a sus fans si se trata de Kunno o Zendaya.

“Zendaya, ¿eres tú? ¡ZENDAYA! No, es Kunno”, expresó.

Kunno presume su look en la premier de 'Duna 2'



Kunno compartió la historia en la misma red y, en tono de broma, respondió que lo había confundido con la estrella de ‘Euphoria’ por su cintura.

Kunno comparte que habló con Zendaya en la premier de ‘Duna 2’ en México

Tras concluir la alfombra roja, Kunno utilizó su cuenta de TikTok para compartir todos los detalles de la alfombra roja, incluyendo el momento en el que Zendaya halaga su maquillaje.

El influence, quien optó por un look más cómodo con una playera, pero sin retirarse el maquillaje, compartió que durante el evento de ‘Duna 2’ tuvo la oportunidad de tener una breve conversación con la estrella de Hollywood.

Kunno reveló que le dijo a Zendaya que la amaba y ella le dijo que le había gustado su maquillaje, mostrando el momento para aquellos que no le creían.

“Les juró que por ella soy capaz de no lavarme la cara, osea, esto me lo voy a tatuar, así me voy a quedar porque le encantó. Si no me creen, adelante con las imágenes, no solo tengo un video, tengo 2 de 2 ángulos diferentes desde mi celular y el de mi mánager”, expresó.

@.kunno NUNCA VOLVERÉ A LAVARME LA CARA POR CULPA DE ZENDAYA 😭 Duna2 InvitadoWB @WarnerBrosMX ♬ sonido original - Kunno



La película ‘Duna 2’ se estrena en México el próximo 29 de febrero, mientras que en Estados Unidos llegará a las salas de cine el 1 de marzo.