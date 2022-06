Fans de Star Wars no perdonan que Obi-Wan se vea tan joven, ¿crees que haya sido un error?

Por allá de 1977, el cine de ciencia ficción vivió una revolución gracias a la llegada de 'Star Wars'. Su popularidad fue inmediata, y con ayuda de la tecnología cada vez los personajes, ciudades y criaturas espaciales se veían más reales.

La historia inició en 'Star Wars IV: Una nueva esperanza' donde un joven, llamado Luke Skywalker, embarca en una aventura para rescatar a la princesa Leia.

En el camino se encuentra a Ben Kenobi, quien en secreto es un jedi. Este personaje muere en la misma cinta; sin embargo se conoce bien su historia gracias a los episodios I, II y III, además de otras series animadas derivadas de la historia original.

'Obi-Wan Kenobi': una nueva serie de Disney

Este héroe se volvió uno de los más queridos de la franquicia y a finales de mayo de 2022, se estrenó 'Obi-Wan Kenobi', una serie que se centra en él y lo que pasó 10 años después de sobrevivir a la temida Orden 66.

El maestro jedi terminó por refugiarse en Tatooine, lugar donde también se encuentra Luke, uno de los hijos de su antiguo amigo Anakin, quien se volvió al lado oscuro y es conocido como Darth Vader.

Si bien el personaje está volviendo a tener aventuras como antes en su nueva producción, hubo un pequeño detalle que no dejó en paz a los fans y es que el actor Ewan McGregor, que interpreta a Obi-Wan joven, no tiene un aspecto tan mayor como el que tenía Alec Guinness, actor que hizo al mismo personaje en 'En una nueva esperanza'.



A muchos no les pareció que McGregor tuviera el aspecto que muestra en la serie de Disney plus, debido a que resulta un problema que Obi-Wan envejezca muy rápido en un periodo corto de espacio-tiempo, específicamente.

Y, aunque ya existían teorías sobre su prematuro envejecimiento, como aquella que nació en 'Reddit', la cual explicaba que su físico cambio físico se daba por vivir en el desierto de Tatooine, donde hay dos soles, esto no detuvo a los internautas para expresarse por su disgusto.

Las opiniones sobre el aspecto de Ewan McGregor en 'Obi-Wan-Kenobi'

Esto generó una serie de comentarios sobre la poca credibilidad que tendría la serie si Obi-Wan terminara luciendo con canas y poco cabello en menos de 10 años.

"Como que algo no me cuadra, McGregor luce aún muy joven", "¿No debería aparecer más viejito el actor? no se me hace creíble que en poco tiempo envejezca", "Todavía no explican cómo Obi-Wan se vuelve viejito tan rápido", "¿Tan mal trata la vida a Obi-Wan que en menos de 10 años está canoso y casi calvo?' o "Lo único que les falló fue la apariencia de McGregor, con un poco de maquillaje se las creía más", son algunos comentarios en Twitter.



Aun cuando algunos defendieron que el look de Obi-Wan es correcto alegando que las personas sí pueden envejecer tanto en poco tiempo, otros simplemente decidieron cerrar el debate comentando que todo es pura ficción.

"Esto es fácil. Obi Wan no es una persona real. Es ficción y son dos actores diferentes. Espero que esto ayude".

La edad de los actores de 'Star Wars' no está tan alejada

Para demostrar que las edades no están tan desfasadas entre los actores, se apuntó que Ewan McGregor tiene 51 años, mientras que Alec Guinness tenía 63 en 1977, año en el que se estrenó el Episodio IV.

Esto significa que en nueve años (cuando ocurren los acontecimientos de 'Una nueva esperanza') McGregor tendrá 60 años, lo que lo dejaría a sólo tres años de la edad que realmente tenía Guinness.