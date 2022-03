A los 83, Alberto se volvió papá: sueña con cumplir los 105 para la graduación de su hijo

Convertirse en padre por primera vez es una experiencia vital única e irrepetible. Eso sí, serlo a los 83 años es un momento inolvidable, pese a que trae muchas interrogantes.

Muchas de ellas pasaron por la cabeza de Alberto Cormillot, un médico muy importante de Argentina que se especializa en nutrición y obesidad.

Alberto Cormillot se convirtió en papá por tercera ocasión a los 83 años

Tras un año y medio de noviazgo, el médico argentino se casó el 8 de diciembre de 2019, en una ceremonia íntima en Villa Devoto con la nutricionista, Estefanía Pasquini, quien es 48 años menor que él.

Tiempo después, el 17 de septiembre de 2021, a través de Twitter, dieron a conocer el nacimiento de su primer hijo, al que nombraron Emilio.

A pesar de tener ya dos hijos; Reneé de 55 años y Adrián de 47, quiso formar una familia con su actual esposa.

En julio de 2021 reveló al programa ‘América TV’ que quiere vivir muchos años para ver a su hijo graduado.

“Quiero llegar a los 105 porque quiero verlo recibido. Pongo mucha energía en todo lo que hago”, contó Cormillot a los conductores del programa.



Y en una entrevista con ‘La Nación’. en marzo de 2021, habló sobre cómo había sido el proceso del embarazo de Pasquini, mencionando que no planeó ser padre, pero su esposa sí.

“Nunca me imaginé siendo padre. No es que un día me levanté y dije: `Qué ganas de ser padre. No, tenía ganas de estar con Estefi y de armar una vida y una familia con ella. No tuve el deseo así aislado sino que tuvo que ver con ella. Es un proyecto de armado de una familia con la persona que yo amo, que es joven, para que pueda tener un hijo. Me alegro por la alegría que tiene ella. Yo no cedí, ella no me lo pidió, salió de mí. Ella pensaba que no se iba a enamorar más. En los últimos 10 años no se había enganchado con nadie, tampoco sabía si quería tener un hijo. Cuando nos encontramos le dieron ganas de tener un hijo. Es como lo que pasa en cualquier otra pareja, con la salvedad de que tengo muchos años más”, expresó el médico.



Este hecho hizo que mucha gente, incluidos amigos lo criticaran, porque “hay un cliché de que un adulto mayor no puede tener hijos, ni sexo”; sin embargo, fue algo que no lo intimidó, ni le quitó las ganas de ser papá.

“Parece como que estás desafiando la vida. Sí puede tener un hijo una monoparental pero no un adulto mayor. No es muy juicioso el tema. Un adulto mayor es una sobrecarga, es desechable, descartable ni siquiera reciclable y bueno mucha gente compra eso. Y yo no lo compro ni lo compré”, le contó al mismo medio.

El médico Cormillot disfruta a su hijo y lo presume en redes sociales

El también escritor de libros como ‘Adiós a los kilos de más’ (2012) y ‘Recetas light del sistema C para adelgazar’ (2011) comparte en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 319 k de seguidores, imágenes de su bebé.

En su perfil hay fotografías de cuando Emilio nació, así como su primer baño y, claro, el tiempo que pasan juntos como papá e hijo.



¿Qué opinas de las personas que se convierten en papás siendo de la tercera edad?