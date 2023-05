'Deluxe': qué significa la nueva palabra que inunda las redes: podría opacar a 'y la queso'

En los últimos años han nacido palabras en Internet como 'La queso', 'Mi bebito Fiu Fiu' o 'De chill', las cuales en su momento se popularizaron a tal punto de ser usadas por millones en la vida diaria.

¿Qué es 'deluxe'? conoce el significado y nacimiento de la palabra

Respecto a esto, en un grupo de Facebook llamado ‘Humor POPsting’, donde muchos de sus integrantes pertenecen a la comunidad LGBTQ, se hizo una publicación en días pasados para alentar a la creación de una nueva palabra.

Si bien la actividad parecía no tener éxito, un usuario expuso una idea que terminó encantando a todos a tal punto de ser la palabra que se volvió tendencia en Twitter.

"Manas, acabo de inventar un nuevo término para La Grupa: 'La Deluxe'. Por ejemplo: Una equis: Lady Gaga la reina del pop. Todas: Ok, pero las deluxe. Esperemos que los heteros no la copien como "soporta".



Así fue como se introdujo este término que causó revueló. Miles de personas comenzaron a preguntarse qué significaba exactamente 'deluxe', pues no comprendían bien su uso y a mostrar enojo porque "las nuevas generaciones" siguen inventando términos.

"Alguien ya explíqueme lo de la palabra deluxe", "Ahora de que me perdí con la palabra deluxe?", "Ya dejen de crear estas palabras nuevas como 'deluxe' no tienen mucho sentido", "Otra idea tonta de las nuevas generaciones", "¿Por qué ahora la gente esta diciendo la palabra deluxe? ayuda", "¿Qué mame se traen con la palabra DELUXE ¿es pregunta seria? Veo que hay memes, pero no se de donde salió", "No logro entender esto del deluxe, me siento vieja", es la manera en que se pronunicaron.



Ante la duda sobre su significado diversos usuarios realizaron tiktoks y tuits, donde resaltaron que 'Deluxe' es un término que agregó la comunidad LGBTQ+ a frases para elevar su sentido y resaltar las “versiones mejoradas y de lujo”.

Como en cualquier tendencia los memes no pudieron faltar y se usaron imágenes que ahora están circulando por todo el Internet. Una de las más populares, es aquella foto donde Jennifer Lopez recibe un premio y en su discurso original menciona la frase "Mi gente latino", pero aquí la cambiaron por "Mi gente deluxe".

La comunidad LGBTQ no está feliz que la palabra 'deluxe' se haya esparcido

De acuerdo a la publicación original la comunidad LGBTQ buscaba crear una nueva palabra para que solo ellos la usaran, pues se quejaron que las personas heterosexuales se apropiaron de otros términos como 'soporta'.

"Heteros ya nos robaron muchas palabras no usen deluxe", "Declaró inaugurado el uso de la palabra deluxe *heteres abstenerse", "2 días les tomo a los heteros para apropiarse de la palabra deluxe, qué rabia", "Todo iba bien con la palabra deluxe hasta que nos la robaron los heteros, qué raro", "Desde hoy está prohibido usar la palabra deluxe para los que no son de la comunidad", resultaron ser otras opiniones.



En tiktok uno de los clips más virales respecto al uso de la palabra 'deluxe' fue uno publicado por la cuenta @capitalpop, donde se modificó uno de los diálogos más memorables de 'El Diablo viste a la moda' para dar a entender a las personas que no pertenecen a la comunidad LGBT por qué está mal que la usen.



¿Crees que la palabra llegó para quedarse o pronto será olvidadad? No olvides decirnos en los comentarios.

