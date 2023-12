Don Omar y Daddy Yankee se reconcilian tras años de rivalidad: fans están atónitos ante su perdón

Daddy Yankee y Don Omar cierran un episodio importante en sus vidas personales, carreras e historia del reggaeton: dejan atrás la rivalidad por la que se han enfrentado por años.

Así lo anunciaron a través de sus redes sociales, a lo que los fans reaccionaron con emoción.

Daddy Yankee y Don Omar hacen las paces con publicaciones de Instagram

El 12 de diciembre, el intérprete de ‘ Danza Kuduro’ colgó en su cuenta de Instagram una foto de su rival. Debajo de esta, anunció: “Hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad”.

En su mensaje, Don Omar agradeció a Daddy Yankee por “sus palabras y por escuchar las mías”, dando a entender que tuvieron una conversación, así como por su “temple competidor”, “admirable disciplina”, “lo que hizo por su música (el género urbano)”, así como por sus colaboraciones y “por competir” como un titán.

Señaló que mantendrá “los recuerdos buenos, las risas, los sueños juntos” y que se quedará “y con el deseo de un último round con tan grandioso adversario”. Por último, la voz de ‘Salió el sol’ llamó a su adversario ‘King Daddy’.



Horas más tarde, Daddy Yankee respondió al gesto de Don Omar con otra publicación de Instagram, en la que se refirió a él por su nombre de pila, William, y le agradeció por “darnos la oportunidad de hablarnos de todo corazón”. Más adelante, dio a entender que su conversación giró en torno al “testimonio” del intérprete de ‘Rompe’ tras dejar la música para enfocarse en la religión.

“Hoy me siento tranquilo de saber que eso quedó atrás, y somos un ejemplo de que podremos tener diferencias pero siempre existirá espacio para el perdón”, expresó la voz de ‘Gasolina’.



De igual manera, calificó a Don Omar como “un grandioso adversario” a quien “nunca” le “dejará de reconocer todo lo que hizo por el movimiento (musical)”.



El fin de la rivalidad entre Daddy Yankee y Don Omar se da días después de que Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del primero, anunciara que dejaba el reggaetón para dedicarse de lleno a su fe.

Fans reaccionan a la reconciliación de Daddy Yankee y Don Omar

En redes sociales, tanto celebridades como fans aplaudieron la bandera blanca entre los exponentes musicales.

Esto se hizo más que evidente en la sección de comentarios de sus respectivas publicaciones en Instagram.

“Los finales felices sí existen”, “Hoy son más grandes aún”, “Cosas de gente grande”, “Nunca pensé que vería este día”, “Por eso me encantan”, “Qué nivel”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron en dicha red social.



En X (antes Twitter), los fans también dejaron ver su emoción por la reconciliación entre Daddy Yankee y Don Omar. Eso sí, en dicha plataforma, sus admiradores fueron más elocuentes:

“Don Omar y Daddy se han reconciliado, qué hermoso día para estar viva”, “Daddy Yankee y Don Omar dejaron atrás su rivalidad, ya puedo morir en paz”, “Daddy Yankee y Don Omar se han reconciliado. Déjenme solo, voy a llorar, es lo más bonito del año”, “No pensé que estaría viva para cuando Daddy Yankee y Don Omar se reconciliaran”, comentaron.



Otros de los comentarios más repetidos es que algunos internautas comentaron que, inicialmente, creyeron que uno de los dos había fallecido y el otro le hacía un tributo.

De igual manera, muchos admiradores aprovecharon la oportunidad para defender a su artista favorito.

¿Por qué Daddy Yankee y Don Omar mantenían una rivalidad?

La rencilla entre los reggaetoneros se remonta a años atrás. Cuando ambos eran los nombres más destacados del género, se les confrontó como rivales.

En 2015, planearon la gira en conjunto ‘The Kingdom’, en la que cada uno demostraría su talento. Sin embargo, tras el primer concierto, Don Omar se retiró de los shows y el evento quedó cancelado.

En octubre de 2019, el cantante de ‘Ojos chiquitos’ aseguró en entrevista con El Chombo que renunció a los conciertos porque, según él, Daddy Yankee “compró” la portada de un diario en la que se reportó que había ‘noqueado’ a su contrincante.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada ¿Quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano, se los puse encima de la mesa, me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que claro que no iba a pasar porque yo soy el primero que no voy a venir más”, relató.



En mayo de 2022, el cantante de ‘Pasarela’ se refirió a ese episodio en entrevista con ‘Molusco TV:

“Una vez me preguntaron ‘¿tú volverías a trabajar con Don Omar?’, yo dije ‘no’, porque yo no puedo poner en riesgo nuevamente un año de trabajo. Ya hubo un precedente y no puedo correr el riesgo nuevamente de perder tanto dinero”.



Eso sí, enfatizó que le tenía “cero” resentimiento a su rival.



