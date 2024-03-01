Justin Bieber

Justin Bieber cumple 30 años e internautas reaccionan con divertidos memes: "ya estamos viejos"

Justin Bieber celebra su cumpleaños e Internet también con memes que nos hicieron recordar que ya no es un niño.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video Selena Gomez no merecía el dolor que le causaron estos hombres: Bieber no fue su única relación complicada

Justin Bieber ha sido un fenómeno mundial desde su debut en la escena musical, cuando era solo un niño. Ahora, este 1 de marzo, el cantante canadiense cumplió 30 años y, si bien podría ser un cumpleaños más para un famoso, al parecer, esto se volvió tendencia para la generación millennial que creció con él. Desde hace horas, han creado una avalancha de memes, reflexiones sobre su trayectoria y sobre lo "viejos" que se sienten los internautas al ver al cantante llegar a dicha edad.

La fiebre de Justin Bieber: reacciones, memes por su cumpleaños en redes sociales

PUBLICIDAD

Fue en Twitter donde el nombre de Justin Bieber se volvió viral gracias a sus fans alrededor del mundo, quienes mostraron su amor y apoyo incondicional hacia él. Los mensajes de felicitación, muestras de cariño, fotos, compilaciones de sus momentos memorables e incluso videos que recorren desde su infancia hasta la adultez se volvieron populares de inmediato.

Imagen Getty Images y Justin Bieber / Instagram


No obstante, las reacciones no se limitan solo a sus seguidores leales, pues los internautas en general mostraron asombro al saber la noticia del cumpleaños número 30 de Bieber. Algunos expresaron que pareciera que fue ayer cuando estrenó su canción 'Baby', la cual lo llevó al estrellato y terminó convirtiéndolo en un fenómeno mundial.

"¿Justin Bieber cumple 30 años? MADRE MÍA, JUSTIN BIEBER CUMPLE 30 AÑOS", "Aquí leyendo que Justin cumplió 30 y yo siento que todavía es un bebé cantando 'Baby', "No puedo creer que tenga 30", "¿30, cómo que 30 años ya tiene el Justin?", "¿Justin bieber será consistente de la cantidad de personas que crecimos con él?" y "No me gusta Justin, pero no me cae el veinte de que tiene 30, lo recuerdo todavía muy morrito", fueron algunas opiniones.
Justin Bieber cumple 30 años e Internautas reaccionan con memes
Justin Bieber cumple 30 años e Internautas reaccionan con memes
Imagen @biebervvhore / Twitter

Más sobre Justin Bieber

Ya no podrás usar canciones de Taylor Swift, Ariana Grande ni Harry Styles en TikTok tras pelito con disquera: aquí la lista
3 mins

Ya no podrás usar canciones de Taylor Swift, Ariana Grande ni Harry Styles en TikTok tras pelito con disquera: aquí la lista

Cultura Pop
Influencer se arrepiente de odiar a Justin Bieber cuando era joven comparado con las nuevas generaciones: 'El sí tenía talento'
4 mins

Influencer se arrepiente de odiar a Justin Bieber cuando era joven comparado con las nuevas generaciones: 'El sí tenía talento'

Cultura Pop
¿Prepararon a un doble de Justin Bieber para reemplazarlo? Loca teoría de TikTok lo asegura
3 mins

¿Prepararon a un doble de Justin Bieber para reemplazarlo? Loca teoría de TikTok lo asegura

Cultura Pop
El youtuber Keenan Cahill fallece a las 27 años: se volvió famoso por ser el rey del lip sync
3 mins

El youtuber Keenan Cahill fallece a las 27 años: se volvió famoso por ser el rey del lip sync

Cultura Pop
Reptilianos: La supuesta raza extraterrestre relacionada con la reina Isabel y otros famosos
2 mins

Reptilianos: La supuesta raza extraterrestre relacionada con la reina Isabel y otros famosos

Cultura Pop
La verdad tras las supuestas sandalias Balenciaga de botella que causaron indignación en redes
4 mins

La verdad tras las supuestas sandalias Balenciaga de botella que causaron indignación en redes

Cultura Pop
Los 7 videos más populares de TikTok: perros, ojos bizcos y otros se llevan millones de likes
3 mins

Los 7 videos más populares de TikTok: perros, ojos bizcos y otros se llevan millones de likes

Cultura Pop
Fingió ser vendedora de palomitas y vio Justin Bieber en primera fila: así lo consiguió
2 mins

Fingió ser vendedora de palomitas y vio Justin Bieber en primera fila: así lo consiguió

Cultura Pop
¿Conoces la maldición de la Met Gala? Te contamos de qué trata y a qué famosos ha afectado
3 mins

¿Conoces la maldición de la Met Gala? Te contamos de qué trata y a qué famosos ha afectado

Cultura Pop
Las peores figuras de cera de los famosos: "A Zendaya la hicieron igualita a Kylie Jenner"
24 fotos

Las peores figuras de cera de los famosos: "A Zendaya la hicieron igualita a Kylie Jenner"

Cultura Pop


Los memes también han jugado un papel destacado en la conmemoración del cumpleaños de Bieber. Desde imágenes graciosas hasta parodias de sus canciones más famosas, la creatividad de los internautas ha dado lugar a una gran variedad de contenido que provoca risas e incluso lleva a algunos a reflexionar sobre el paso del tiempo.

Imagen @notpressre / Twitter
"Lo que me DEPRIME enterarme que Justin Bieber está cumpliendo 30 AÑOS porque significa que todos estamos viejos y yo siento que fue ayer cuando sonaba "Baby" en todos lados y el pibe era un nene", ¿Cómo que Justin Bieber ya tiene 30? eso me hace sentir viejo a mí también", "De verdad estamos muy old porque recordamos a Justin muy bebé y ahora tiene 30", "Qué viejo está Justin Bierber igual que yo", o "Ver que Justin tiene 30 me hace sentir increíblemente grande jaja", fueron otros.
Imagen @availablebiebzs / Twitter


Algunas fans también expresaron, mediante memes, que a pesar de haberle enviado felicitaciones en sus redes sociales oficiales, Justin no les ha respondido.

Imagen @drewftpatch / Twitter


Por último, los comentarios sobre lo atractivo que luce Justin Bieber en sus 30 no faltaron en las redes sociales y hasta mencionaron que es "como un buen vino".

¿Tú qué piensas acerca de esta noticia? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar:

Relacionados:
Justin BieberPremio Lo NuestroMemesTwitterRedes Sociales