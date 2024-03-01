Justin Bieber cumple 30 años e internautas reaccionan con divertidos memes: "ya estamos viejos"

Video Selena Gomez no merecía el dolor que le causaron estos hombres: Bieber no fue su única relación complicada

Justin Bieber ha sido un fenómeno mundial desde su debut en la escena musical, cuando era solo un niño. Ahora, este 1 de marzo, el cantante canadiense cumplió 30 años y, si bien podría ser un cumpleaños más para un famoso, al parecer, esto se volvió tendencia para la generación millennial que creció con él. Desde hace horas, han creado una avalancha de memes, reflexiones sobre su trayectoria y sobre lo "viejos" que se sienten los internautas al ver al cantante llegar a dicha edad.

La fiebre de Justin Bieber: reacciones, memes por su cumpleaños en redes sociales

Fue en Twitter donde el nombre de Justin Bieber se volvió viral gracias a sus fans alrededor del mundo, quienes mostraron su amor y apoyo incondicional hacia él. Los mensajes de felicitación, muestras de cariño, fotos, compilaciones de sus momentos memorables e incluso videos que recorren desde su infancia hasta la adultez se volvieron populares de inmediato.

No obstante, las reacciones no se limitan solo a sus seguidores leales, pues los internautas en general mostraron asombro al saber la noticia del cumpleaños número 30 de Bieber. Algunos expresaron que pareciera que fue ayer cuando estrenó su canción 'Baby', la cual lo llevó al estrellato y terminó convirtiéndolo en un fenómeno mundial.

Justin Bieber cumple hoy 30 años… pic.twitter.com/Bt6pNAie3p — Cathypaola (@Cathypaola) March 1, 2024

"¿Justin Bieber cumple 30 años? MADRE MÍA, JUSTIN BIEBER CUMPLE 30 AÑOS", "Aquí leyendo que Justin cumplió 30 y yo siento que todavía es un bebé cantando 'Baby', "No puedo creer que tenga 30", "¿30, cómo que 30 años ya tiene el Justin?", "¿Justin bieber será consistente de la cantidad de personas que crecimos con él?" y "No me gusta Justin, pero no me cae el veinte de que tiene 30, lo recuerdo todavía muy morrito", fueron algunas opiniones.

Los memes también han jugado un papel destacado en la conmemoración del cumpleaños de Bieber. Desde imágenes graciosas hasta parodias de sus canciones más famosas, la creatividad de los internautas ha dado lugar a una gran variedad de contenido que provoca risas e incluso lleva a algunos a reflexionar sobre el paso del tiempo.

"Lo que me DEPRIME enterarme que Justin Bieber está cumpliendo 30 AÑOS porque significa que todos estamos viejos y yo siento que fue ayer cuando sonaba "Baby" en todos lados y el pibe era un nene", ¿Cómo que Justin Bieber ya tiene 30? eso me hace sentir viejo a mí también", "De verdad estamos muy old porque recordamos a Justin muy bebé y ahora tiene 30", "Qué viejo está Justin Bierber igual que yo", o "Ver que Justin tiene 30 me hace sentir increíblemente grande jaja", fueron otros.

Algunas fans también expresaron, mediante memes, que a pesar de haberle enviado felicitaciones en sus redes sociales oficiales, Justin no les ha respondido.

Por último, los comentarios sobre lo atractivo que luce Justin Bieber en sus 30 no faltaron en las redes sociales y hasta mencionaron que es "como un buen vino".

¿Tú qué piensas acerca de esta noticia? Dinos en los comentarios.