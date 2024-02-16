¿Científicos descubren una posible 'máquina del tiempo'? Los agujeros de gusano generan debate

Una de las incógnitas más populares que no ha logrado responderse fácilmente a lo largo de los años es sobre los viajes en el tiempo.

Hoy en día, algunas hipótesis científicas señalan que sí sería posible construir una 'máquina del tiempo', desde el punto de vista matemático y teórico (el único que hizo falta y del que se partió para la construcción de la bomba atómica, por ejemplo), y justamente los agujeros de gusano, también en teoría permitirían la construcción de esta máquina del tiempo o serían una en sí.

El conocimiento sobre los agujeros negros y los agujeros de gusano va avanzando y con él su comprensión e implicación en el espacio-tiempo.

¿Qué es un agujero de gusano y por qué podría facilitar viajar en el tiempo?

Según Ana Alonso-Serrano, investigadora en la Universidad Humboldt de Berlín y el Instituto Max-Planck de Física Gravitacional en Potsdam, Alemania, para el diario 'El País', un agujero de gusano es una estructura hipotética con forma de tubo y cuyos extremos abiertos estaría en dos puntos distintos del espacio-tiempo, por lo que ir de uno a otro de sus extremos permitiría, hipotéticamente, viajar en el tiempo.

Agujero de gusano Imagen Unsplash

¿Se puede entonces viajar en el tiempo a través de un agujero de gusano?

Por el momento, no existen evidencias de que el espacio contenga en realidad este tipo de estructuras, por lo que la posibilidad de viajar en el tiempo a través de ellas es sólo teórica.

Otra de las cosas que requeriría que un agujero de gusano funcionara como una máquina del tiempo, serían algún tipo de materia o espacio que no conocemos en nuestro mundo físico.

La mayoría de los científicos también señala que cualquier cosa o incluso información que entre por esta 'maquina del tiempo' o agujero de gusano es muy difícil que permanezca intacta y salga del otro lado, lo más probable sería que terminara siendo destrozada.

"Estas máquinas del tiempo serían muy difíciles de construir por la dificultad de obtener la materia exótica necesaria, pero aunque las construyeras, tienen unos horizontes y unas fuerzas funcionando en su entrada que impedirían que algo entrara y saliera ileso. Así que aunque teóricamente, se pudiera construir, no sería efectiva porque no podría usarse para nada", explica la científica.



A finales de noviembre de 2022 se realizó la primera simulación cuántica de un agujero de gusano, realizada con el procesador Google Sycamore, según publicó la revista 'Nature'.

Maria Spiropulo, física del Instituto de Tecnología de California (Caltech), fue una de las investigadoras que ha demostrado teóricamente que este los agujeros de gusano, como 'atajos' espacio-tiempo, pueden generarse cuando se crean dos agujeros negros entrelazados, por lo que el agujero de gusano sería como dos embudos unidos por la boca más pequeña y con los agujeros negros en los extremos más abiertos.

Sin embargo, reitera que este atajo en el espacio no puede usarse por sí solo para transmitir información, pues cualquier objeto o mensaje nunca llegará al otro extremo, ya que el agujero se estira y se estrecha.

"El objeto termina destruido en una singularidad central, como es habitual al entrar en un agujero negro, que no deja pasar ni la luz. Sin embargo, si entre dos observadores situados en los extremos del agujero de gusano se establece una interacción convencional (que se transmite a la velocidad de la luz), el agujero se abre de forma que sí puede ser atravesado", expone.

A la izquierda, la imagen presentada en 2019 de un agujero negro masivo por vez primera; a la derecha, la imagen actualizada presentada el 26 de abril de 2023. Imagen Handout/ Getty Images / Nature.

A pesar de que este fenómeno no puede observarse experimentalmente (ya que no se han encontrado hasta el momento en el espacio ni es posible crear dos agujeros negros entrelazados en un laboratorio), sí es posible estudiar su equivalente holográfico, uno de los últimos avances en este ámbito.

Lo que sí es que, mientras no se pueda crear un agujero de gusano o demostrar su existencia, los viajes en el tiempo a través de ellos serán meramente posibles en teoría.