Supuesto viajero del tiempo advierte devastadora catástrofe natural este fin de semana

Eno Alaric, supuesto viajero del tiempo que dice venir del año 2671, afirma que el 17 de febrero ocurrirá un presunto letal desastre natural.

Por:
Paulina Flores.
Video ¿Existen los viajeros en el tiempo? Estas personas mostraron pruebas muy convincentes

Un supuesto viajero del tiempo tiene a medio Internet con incertidumbre ante sus catastróficas predicciones y es que, entre ellas, afirma que este fin de semana ocurriría un devastador desastre natural que acabaría con casi una ciudad.

¿Qué desastre natural supuestamente ocurrirá el 17 de febrero?

Eno Alaric, con más de 800 mil seguidores en TikTok, afirma ser un viajero del tiempo que viene del año 2671con la intención de cambiar al mundo previniendo a la humanidad de acontecimientos de los que supuestamente él ya fue testigo.

Desde el año pasado, el ‘viajero’ lanzó una lista de los supuestos letales sucesos a los que se enfrentaría el mundo; el reloj corre y presuntamente este fin de semana Texas se enfrentaría a uno de los tornados más devastadores de la historia.

Supuesto viajero del tiempo advierte devastadora catástrofe natural este fin de semana.
Según el ‘viajero’ con el usuario radianttimetraveler en TikTok sería este 17 de febrero cuando se cumpla la supuesta fecha “triste”, pues ocurrirá en Houston, ciudad en Texas, Estados Unidos el “primer tornado F6”

“(Tendrá) más de 17 millas de ancho y tendrá la posibilidad de destruir casi toda la ciudad”, publicó.

Supuesto viajero del tiempo alerta graves catástrofes para 2024

Sin embargo, el supuesto tornado no es la única predicción que manifiesta para este año, pues según Eno Alaric este será el peor año en cuestión de desastres naturales.

“El peor año de la historia en términos de desastres naturales”, afirmó el supuesto viajero en su cuanta.


Y es que, publica, el 20 de marzo supuestamente se producirá una “tormenta de polvo de una milla de altura en Estados Unidos” que podría durar dos meses y extenderse de Missouri hasta Carolina del Norte.

Para el 2 de abril, San Francisco, Los Ángeles y otras ciudades quedarían en ruinas por un supuesto terremoto de magnitud 9.8 llamado Big John y desataría un mega tsunami en la costa de California.

Una de las predicciones que más han llamado la atención es la que supuestamente ocurrirá en mayo y es que asegura que miles de humanos serán llevados por extraterrestres al azar.

@radianttimetraveler

The 60 day issues… #fyp #fypage #timetravel #timetraveler #entertainment #radianttime #xyzbca #viral #discovery

♬ Black Order - Soundridemusic

¿Qué tan acertadas han sido las predicciones del supuesto viajero del tiempo?

Aunque las publicaciones de Eno Alaric registran millones de reproducciones y han causado incertidumbre entre los internautas, lo cierto es que ninguna de sus predicciones lanzadas para fechas que van desde 2023 se ha cumplido.

Para mayo del año pasado dijo que sucedería un devastador tsunami que destrozaría la costa oeste de Estados Unidos; también alertó sobre más de 150 avistamientos de ovnis; huracanes y terremotos para junio y aseguró que 12 personas recibirán superpoderes debido a una energía extrema irradiada por el sol. Nada de esto sucedió.

