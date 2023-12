Influencer acusada de estafar a sus fans con supuestos fines benéficos pide disculpas pero no la perdonan

Los influencers suelen protagonizar polémicas que se vuelven virales y como en el siguiente caso, incluso hasta llegando a ser tendencia en otros países, lo cual vivió Chiara Ferragni.

Influencer se asocia para hacer venta de dulce pandoro para donar las ganancias: resultó ser una estafa

La italiana es una de las creadoras de contenido más famosas del país con más de 29 millones de seguidores únicamente en Instagram. En sus cuentas, revela la vida llena de lujo que vive con su familia y su trabajo como empresaria de la moda, el cual le ha abierto las puertas de la industria.

No obstante, en días pasados se vio envuelta en un grave problema después de promocionar su más reciente colaboración con la empresa de alimentos Balocco. Resulta que Ferragni se había asociado con ella para vender un pandoro, es decir un dulce tradicional navideño con su logo.

De acuerdo con la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado de Italia dieron a entender que al comprarlos contribuirían a una donación al Hospital Reina Margarita de Turín para adquirir una nueva maquinaria para el tratamiento terapéutico de niños con osteosarcoma y sarcoma de Ewing.

Lo que primero que llamó la atención fue el alto precio de estos panecillos, pues si bien antes de llevar el nombre de Ferragni costaban 3 euros con 70 centavos, con la colaboración subió el precio al doble, dinero que aparentemente llegaría a la caridad.



Pero lo que terminó por enfurecer a todos es que se dio a conocer que meses atrás la empresa Balocco ya había hecho una donación de 50 mil euros para la causa mencionada, mientras que la campaña de la influencer había recaudado más de un millón de euros.

Esto quiere decir que las ganancias de la colaboración no irían al hospital, más bien directamente al bolsillo de Chiara y de la dulcería, debido a que con anterioridad ya se había hecho el acto de caridad.

Chiara Ferragni fue multada por el fraude y en su disculpa revela que donará 1 millón de euros al hospital

Las autoridades del país la sancionaron con una multa a la influencer por cometer una"práctica comercial incorrecta" y la empresa Balocco también fue obligada a pagar con 420 mil euros.

Las redes de la italiana se llenaron de críticas debido a la publicidad engañosa que emitió y al darse a conocer dicha información, no comentó nada de manera inmediata sino días después donde emitió un video con un disculpa y el siguiente texto, donde aseguró que haría una donación monetaria al hospital.

"Siempre he estado convencido de que los más afortunados tienen la responsabilidad moral de hacer el bien. Estos son los valores que siempre me han impulsado a mí y a mi familia. Esto es lo que enseñamos a nuestros hijos. También les enseñamos que se pueden cometer errores, y que cuando suceda hay que admitirlo, y si es posible, arreglar el error cometido y atesorarlo. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Me disculpo y doy medidas concretas a mi gesto: devolveré 1 millón de euros a la reina Margarita para apoyar el cuidado de los niños. Pero no es suficiente: lo hago públicamente porque me di cuenta de que cometí un error de comunicación".

Chaira terminó diciendo que este error lo atesorará en el futuro y espera que de esta equivocación salga algo positivo.

En la sección de comentarios, los internautas emitieron sus diferentes puntos de vista sobre esta polémica, pero dominaron aquellos donde resalta que ella solo se disculpó porque se dio a conocer la anterior donación.

"No es una donación. Es el regreso del robo", Tu dinero no comprará respeto, credibilidad, honor, confianza.... Error de comunicación, no creo", "Solo se disculpa porque la atraparon", "Te pagaron un millón por este anuncio y ahora estás llorando porque encontraron la verdad", "UNFOLLOW por estafar a las personas. No hagas una campaña para “ayudar a niños enfermos” y uses el dinero para hacerte más rica de lo que ya eres", "Lamentablemente es como los ricos se hacen más ricos", "Aprovecharse de las donaciones de niños enfermos es algo muy feo y sin dignidad" o "Si todo esto no hubiera salido a la luz, ¿se habrían donado el millón de euros de todos modos?", fueron algunos de ellos.

