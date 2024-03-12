Coreano revela que nunca ha usado desodorante y causa controversia: ciencia explica por qué no lo necesita

Video Los extranjeros no pueden creer cómo es México: los shocks culturales que más los impactaron

El desodorante es un producto de higiene corporal que se vende en diversos países para prevenir el mal olor, especialmente en las axilas, pero al parecer un coreano explicó que de hecho nunca lo ha usado, lo cual sorprendió a sus seguidores.

Coreano deja en shock a TikTok al expresar que jamás ha usado ni comprado un desodorante

Se trata del creador de contenido @jondecorea, quien tiene casi un millón de suscriptores en TikTok gracias a que da clases exprés de coreano en sus clips, muestra las aventuras que vive al viajar y comparte un poco de la cultura de su país, es decir, Corea del Sur.

Al ser un experto hablando español, se volvió famoso en los países de América Latina, pero especialmente en México, donde al parecer actualmente radica junto a su novia. Sus videos suelen tener miles de vistas, pero resulta que uno publicado el pasado 21 de enero, llegó a las 7.8 millones de views por una razón en especial.

Resulta que el tiktoker reveló las cosas que hace como coreano para dar a conocer un poco mejor a las personas de dicho país y fue allí donde todo comenzó a hacerse viral.

"Por qué los coreanos van por la vida sin desodorante", "Lo único que escuché del video es que no usa desodorante ¿wtf?", "¿Cómo que jamás en la vida?", "Soy Latina y no entiendo por qué no usan desodorante, ¿me explicas por favor?", "¿Y lo del desodorante por qué no lo explica?" y "¿Cómo que no te pones? ¿no te huele la axila o cómo?, es lo que expresaron.

¿Por qué los coreanos no requieren desodorante? investigación científica responde

A pesar de que el tiktoker no contestó a la pregunta directamente, de manera curiosa un estudio científico publicado en 2013 por el portal 'Live Science' reveló que de hecho los coreanos poseen un gen llamado ABCC11, el cual, aparte de hacer que el sudor no tenga ese olor particular, hace que la cera de oídos sea seca, siendo que lo común es que sea pegajosa.

"Un alto porcentaje de pacientes coreanos tienen la mutación llamada ABCC11 que altera la composición del sudor para que no produzcan olor corporal. Dependiendo de la composición del sudor, el olor puede ser diferente o no tener ningún olor cuando es descompuesto por las bacterias. La mutación no altera la producción de sudor en absoluto, por lo que la humedad en sí no se ve afectada", fue lo que comentó Joshua Zeichner en una entrevista al respecto.



De hecho, se encontró que en general las personas coreanas sí sudan, pero no producen el mal olor que caracteriza a las axilas, lo cual explica por qué las personas de este lugar del mundo no necesitan usar el desodorante y la razón de que posiblemente existan pocas marcas de este producto.



¿Ya sabías este curioso dato? Dinos en los comentarios.

