La Luna y Venus 'se besarán' y ofrecerán un impresionante espectáculo astronómico: así lo puedes ver

Video Los ovnis sí existen: todas las veces que el gobierno lo ha confirmado y cómo nos protege de ellos

La Luna y Venus inaugurarán la temporada de eventos astronómicos asequibles al ojo humano y es que días antes de San Valentín, el segundo planeta del sistema solar y el único satélite natural de la Tierra danzarán frente a millones de espectadores en el llamado ‘beso cósmico’.

¿Qué es el beso cósmico?

PUBLICIDAD

Si eres un anti San Valentín, el universo quizá te está dando una señal pues hasta él se está preparando con una serie de eventos para celebrar el amor y la amistad en pleno mes de febrero y es que regalará uno de los eventos astronómicos más románticos.

Resulta que en esta ocasión serán la Luna y Venus los protagonistas de una 'melosa' imagen que tendrá como escenario uno de los cielos nocturnos del mes.

Se le conoce como ‘beso cósmico’ a la conjunción de dos astros que pueden ser observados por un tercero, en este caso, el planeta Tierra.

¿Qué es el beso cósmico? Imagen Getty Images



La Luna y Venus se encontrarán en la misma longitud celeste lo que da la ilusión de estar tan cerca como si se dieran un beso.

Ambos astros se posicionan a tan solo 5 grados de distancia entre sí, aunque en realidad no coinciden, lo que sucede es que pasa uno por encima del otro.

De acuerdo con reportes de 'Star Walk', nuestro satélite natural aparecerá el día del gran evento con una iluminación del 8.1 por ciento, mientras la constelación de Sagitario albergará a Venus.

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el ‘beso cósmico’ entre la Luna y Venus?

El mismo sitio informa que será este 7 de febrero cuando suceda la conjunción de ambos astros.

La hora del acercamiento será a las 18:52 GMT, aunque destaca que “el planeta será visible en el cielo desde antes del amanecer junto al delgado creciente lunar”.

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el ‘beso cósmico’ entre la Luna y Venus? Imagen Getty Images

Si las condiciones del clima lo permiten, el evento astronómico se podrá observar a simple vista, sin necesidad de equipo, aunque si buscas ‘entradas preferentes’ a este romántico evento el uso de un telescopio te lo mostrará con más detalle.

PUBLICIDAD