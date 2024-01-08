Reguetonera Bellakath tendrá su propia serie en Netflix con detalles exclusivos de su vida: esto sabemos

Video ¿A qué se dedicaba Bellakath antes de ser cantante? Ella no soñaba con ser artista

La cantante de reggaetón Bellakath ha confirmado en los últimos días que está por sacar una serie sobre su vida en la famosa plataforma de streaming de Netflix, la cual promete: "Estará muy perra".

¿Cómo dio la noticia Bellakath sobre el estreno de su nueva serie?

PUBLICIDAD

Fue durante sus historias de Instagram, mientras platicaba un pasaje sobre su vida, que la influencer compartió con sus fans la inesperada noticia.

"Yo anhelaba tener unos Jordan, más que estaba morrilla, yo no sabía cómo conseguirlos, no sabía decirles a mis papás: 'cómprenme unos Jordan' y para ese entonces, los Jordan, para mí, estaban bien caros... Una historia que después les voy a contar en mi serie de Netflix, o sea, esto es por eso ¡eh! Estoy contando esto, porque voy a sacar mi serie de Netflix. Va a estar muy p*rra: Toda mi vida, todo lo que tuve que pasar para estar aquí, porque nadie me lo regaló", narró.

¿Cómo será la serie de Bellakath en Netflix?

Katherine Huerta (su verdadero nombre) confirmó así que ya se encuentra en la preparación con dicha aplicación para su serie biográfica en la que incluirá detalles exclusivos de su vida, como su etapa de adolescente y todas aquellas influencias que la inspiraron a hacer la artista que es hoy en día.

Con este contenido, Netflix seguirá profundizando en la vida de aquellas figuras públicas relevantes para la sociedad actual, como lo ha hecho ya con celebridades como David Beckham o Georgina Rodríguez, aunque aún no se sabe si tendrá ciertos tintes de ficción como se ha visto en las historias mexicanas del comediante y standupero 'Ojitos de huevo' o 'La flor más bella', basada en Michelle Rodríguez.

Tampoco se han dado detalles sobre el número de episodios que contendrá la serie, sin embargo, Bellakath promete dar una experiencia única a los espectadores, con su estilo único, que la conectará más con el público del que se ha ganado el corazón en redes sociales.

¿Cuándo se estrenará la nueva serie de Bellakath?

Al momento, la creadora de 'Gatita' sólo ha anunciado (casi sin querer) que su serie biográfica ya es un hecho para Netflix, pero no se han mencionado fechas ni siquiera aproximadas de su estreno, aunque de lo que sí podemos estar seguros es que será en este mismo año 2024.

PUBLICIDAD



Por el momento, Bellakath se mantiene aún en los primeros lugares de popularidad en Spotify y los fans piden una próxima colaboración con Yeri Mua y Kenia Os.