Tiktoker alarma a seguidores al asegurar que está poseída: “Está abriendo portales”

En un inicio, Bella Dueñas se hizo famosa en TikTok por su larga cabellera roja, pero recientemente ha llamado la atención al cambiar completamente su contenido al asegurar que existen entidades sobrenaturales en su casa y hasta ha asegurado que vive una posesión.

Tiktoker causa preocupación al asegurar que está poseída

Bella Dueñas, que actualmente tiene 14.5 millones de seguidores en TikTok, comenzó su carrera al compartir consejos de belleza y salud, en especial por su cabello largo y rojo, pero con el tiempo comenzó a compartir más detalles personales, lo cual no fue del agrado de sus seguidores.

La joven contaba a sus fans varias anécdotas y después se contradecía, por lo que comenzó a ganar ‘haters’, quienes no han dejado de seguirla y consumir su contenido, a pesar de que siempre se están burlando de ella.

En los últimos días, Bella ha llamado la atención porque cambió la temática de sus videos al lado paranormal, ya que ha compartido segmentos de sus transmisiones en vivo donde habla de presencias extrañas en su casa, incluso de objetos que se mueven sin ninguna explicación.



Al ver que sus videos conseguían millones de reproducciones, la joven siguió con el mismo tema, donde parece estar poseída al aparecer con los ojos rojos, moviéndose como en una película de terror e incluso autolesionándose.

“Los efectos que causó el hate que le hacían a Bella Dueñas”, escribió sobre uno de sus videos, donde la joven parece que está poseída.

Fans de Bella Dueñas creen que está mintiendo y otros se preocupan por su salud mental

Los internautas han dejado claro que no creen que la joven está poseída y consideran que podría tratarse de un problema con su salud mental, incluso que podría estar atrayendo a una entidad sobrenatural.

“¿Por qué actúa así? ¿Qué tiene?”, “¿Soy la única que se preocupa?”, “Basta, vas a abrir un portal”, “No hagas eso, te queremos mucho”, “Es obvio que está jugando, pero tarde o temprano le pasaran cosas paranormales”, “¿Será verdad eso?” y “Creo que no está mintiendo, por favor ayúdenla”, fueron algunos de lso textos.



Mientras que otros consideran que simplemente está mintiendo para seguir vigente en las redes sociales.

“Gran estreno 2024, ‘La Sirenita Poseída 4’, solo en cines”, “Creo que lo mejor es que no le demos vistas”, “Qué feo el contenido que está haciendo esta mujer”, “Ya no es como antes”, “Yo tengo una duda, ¿cómo es que graba el demonio?”, “Poseída, pero nunca despeinada”, “Tutorial del delineado”, “Al espíritu le gusta hacer tiktoks”, “Hasta que gire toda la cabeza le creeré”, “Ya no sabe qué hacer para llamar la atención” y “Que se corte el cabello y le creemos”.



Por el momento, Bella Dueñas no ha compartido ningún contenido sobre maquillaje o belleza, se ha limitado a compartir los momentos de las posesiones que ha vivido y otros videos extraños que han conseguido millones de visualizaciones.

