Tiktoker se "indigna" porque fotógrafos la ignoraron en un evento: terminó llorando y desata polémica

Los influencers nacidos en redes sociales, suelen protagonizar polémicas por pedir cosas gratis o por externar que no les gusta trabajar. No obstante; quien captó la atención hace poco, fue la creadora de videos conocida como Winta Zesu tras admitir que algunos fotógrafos la hicieron sentir mal, te explicamos.

En video, influencer se retira de evento porque no le tomaron fotografías y crea polémica en TikTok

La joven que radica en la ciudad de Nueva York tiene casi medio millón de seguidores en TikTok y se ha dedicado a mostrar su vida a través de videos cortos. Si bien en el pasado se hizo viral por revelar que una vez pagó la cuenta de todos los comensales de un restaurante y que asistió a la entrega de los Premios Oscar en 2023, está vez fue debido a un momento de su vida que le causó tristeza, pero a los usuarios de la red social les pareció exagerado.

A principios del pasado mes de noviembre Winta asistió a un evento donde arribaron personalidades famosas, lo cual la emocionó. Al llegar al lugar, los invitados debían posar en la alfombra para ser fotografiados por los medios de prensa y aunque todo marchaba a la perfección, al ser su turno tuvo una gran sorpresa no grata.

Resulta que al llegar a la zona y empezar a posar nadie estuvo interesado en fotografiarla y simplemente la ignoraron hasta que salió del lugar, esto hizo que la joven se sintiera mal e "indigna" a tal punto de llorar y decidir retirarse del lugar.

"Estaba confundida sobre por qué no me tomaron una fotografía. Estoy tratando de comprender qué fue lo que hice mal.", fue parte del texto del video.



Posteriormente la influencer aseguró en su clip que no podía ni siquiera moverse para desmaquillarse debido a su experiencia "traumática”, solo después de unos minutos y automotivarse pudo hacerlo, pero eso sí jamás dejó de grabar. A la par aseguró que sus pensamientos intrusivos no la dejaron dormir en toda la noche.

Usuarios de redes mencionaron que la tiktoker fingió sus lágrimas e hizo el video para volverse viral

El tiktok obtuvo millones de vistas y aunque se pensaría que los internautas le mandaron mensajes para hacerla sentir mejor, se dedicaron a criticarla, pues en su opinión su comportamiento fue exagerado y sin sentido.

"Ay, es que tu también bebé", "Me alegro", "¿Así o más dramática?", "Como me molesta que los influencers lloren por estupideces", "La verdadera drama queen", "Pues la verdad que bueno, "Esto es muy divertido", "No puedo creer que la gente se ataque por cosas así y se haga la víctima", "Ya vi tus otros videos y definitivamente te mereces lo que te pasó", "Influencers insoportables siendo insoportables", "Se siente la última coca-cola del desierto jaja" y "¿No tienes problemas reales por los que sí debas llorar?", fueron algunos de ellos.



Otros no tardaron en apuntar que los fotógrafos no la tomaron en cuenta porque no la conocían y solo retrataban a la gente famosa, pues a pesar de ser influencer aún era una completa extraña para la farándula.

"Hermana, ¿por qué tomarían fotos de alguien que nadie conoce? Es trabajo innecesario para ellos, no importaba que volvieras dos veces JAJAJA", "Pues nadie te conoce es obvio que no te van a sacar fotos reina", "El trabajo de los fotógrafos es tomar fotos de gente famosa, después venden esas fotos, de eso viven, si no eres famosa no les sirve de nada tomarte fotos", "Los fotógrafos toman gente de famosos, no desconocidos que se creen la gran cosa por tener algunos seguidores", "Es que no te conocen, ¿qué quieres que hagan? jaja" o "Simple, no reconocen quién eres o no saben realmente quién eres", resultaron ser otras opiniones.



Por último, Winta recibió burlas debido a que no todos creyeron que en realidad se sintiera tan triste y terminó fingiendo que lloraba ante la cámara con el fin de hacerse viral causando lástima.

¿Ya habías visto este video? Dinos en los comentarios.

