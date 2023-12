Kimberly La Más Preciosa se casa "como Cenicienta" y envía mensaje a sus haters en plena boda

Kimberly Irene, La Más Preciosa, del clan de ‘Las Perdidas’, por fin se dio el sí aceptó el día de su cumpleaños con su ahora esposo Óscar Barajas en una boda civil luego de una polémica separación y escándalos con sus fans y hasta con su mesa de regalos.

Kimberly La Más Preciosa se siente feliz como una “Cenicienta” en su boda con Óscar Barajas

Luego de que la pareja decidió retomar su compromiso tras una inesperada separación, Kimberly Irene, La Más Preciosa, presumió en su cuenta oficial de Instagram que se había convertido en esposa de Óscar Barajas, les guste o no a sus detractores.

La influencer compartió apenas un par de publicaciones en las que mostró parte de su enlace civil, pues recordemos que hace tiempo ella misma anunció que su boda sería transmitida en vivo por la módica cantidad de entre 100 y 200 pesos.

“Es mentira que voy a cobrar mil 500 pesos, yo lo dije de broma, pero yo quiero compartir mi felicidad y la de mi esposo con toda la gente que no va a poder asistir. Va a tener un costo muy accesible: de 100 a 200 pesos para que pueda entrar mucha gente”, dijo en noviembre pasado.



En las imágenes se ve a los novios sellar su amor con un beso mientras llevan en las manos el documento que valida ante las leyes que ya son marido y mujer.

“Le doy gracias a Dios y al universo porque ya somos marido y mujer y nada ni nadie nos separa porque, así como el universo nos juntó solo él y Dios nos separará. Gracias por ser parte de mi vida @oscar_barajas00 te amo y siempre te amaré”, anotó junto a una de las publicaciones.

Kimberly La Más Preciosa envía mensaje a sus hater en plena boda

Momentos después de que culminó la ceremonia, Kimberly La Más Preciosa publicó en una serie de historias un mensaje dirigido a quienes se han manifestado en contra de su relación con Óscar Barajas.

“Estoy feliz y contenta como la Cenicienta, y pues hoy me casé al civil hermanas. A partir de ya soy la esposa de Óscar Barajas y Óscar es el esposo de Kimberly Irene. Quieran o no. Para todos aquellos que me criticaban, ¿les digo una cosa? Enfóquense más en su vida, a mí no me perjudicó, llegué a donde quería llegar, que es hoy. Les deseo mucha felicidad el próximo año, porque este no lo tienen en armonía”, dijo.

La youtuber no dio más detalles sobre dónde se realizó la boda, aunque sí aclaró que Paola Suárez y Wendy Guevara, con quienes conforma el clan de ‘Las Perdidas’, no estaban en la boda, pero esperaba que llegaránmás tarde.

¿Por qué terminó Kimberly Irene su compromiso con Óscar Barajas?

Fue en julio pasado cuando Óscar Barajas anunció en sus redes sociales el fin de su compromiso con Kimberly Irene y aunque en aquel momento no dio detalles sobre las razones de su ruptura, fue ella quien destapó los motivos de su separación durante una transmisión en vivo.

“Anda mal. Yo no sé por qué hizo eso, pero no me importa, que la vida es corta. Si él ya no quiere estar conmigo, se respeta la decisión. Su pu** consumo de drogas que tiene. Ahora sí que yo traté de ayudarlo, salvarlo. Si él no quiso, pues, lamentablemente, yo no soy su mamá, su nana, él ya está grande. Mi mente, mi conciencia está tranquila”, dijo entonces.