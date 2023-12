'Saltburn', la película de excesos y erotismo de Amazon Prime que está volviendo loco a Internet: “Una obsesión”

‘Saltburn’ tuvo por fin su estreno streaming este 22 de diciembre por Amazon Prime y en unas horas la trama que plantea el thriller psicológico marcado por lujos, excesos, obsesión, perversión y erotismo tiene a los internautas divididos en opiniones.

¿De qué trata ‘Saltburn’, la nueva película de Amazon Prime?

Ubicada por su creadora, Emerald Fennell, en los 2000, la historia muestra a Oliver Quick, interpretado por Barry Keoghan, quien termina obsesionado por adentrarse en la vida y entorno de su adinerado compañero de universidad, Felix Catton, a quien da vida el actor Jacob Elordi.

Un incidente da comienzo a una amistad tan estrecha entre los compañeros de la prestigiosa universidad británica de Oxford que culmina en una invitación de Felix a Oliver para que pasar un inesperado verano en la extensa y excéntrica propiedad de su acaudalada familia.

Dentro de Saltburn se desarrolla una secuencia en la que Oliver se ve inmerso en “una historia maravillosamente perversa de privilegio y deseo”, resalta la reseña oficial de la cinta.

A través de Internet ya salieron las primeras impresiones en las que expresan cómo la cinta puede ir de la perfección a la exageración pues destacan que algunas escenas eróticas, con fines de provocar impacto y hasta incomodidad, terminan por parecer fuera de lugar.

Sobre las escenas eróticas que tanta polémica están causado, la guionista, Emerald Fennell, manifestó que fueron realizadas con la intención de presentar algo más apegado a la realidad de lo que generalmente es mostrado en pantalla de forma desvirtuada.

"Estamos muy acostumbrados a ver escenas eróticas en películas que no parecen ni remotamente reales, pero creo que lo que tal vez la gente considere provocativo o transgresor de esta película es que en realidad es un retrato bastante íntimo y honesto del tipo de cosas que la gente hace cuando está sola", explicó, de acuerdo con El Universal.

¿Internet quedó obsesionado con ‘Saltburn’?

Por supuesto que en sus primeras horas en la plataforma, ‘Saltburn’ ya tuvo también impresiones entre los usuarios de redes sociales, quienes se dividen entre los que quedaron cautivados casi hasta la obsesión a los que manifestaron haber terminado con más dudas que con respuestas.

“Mi vida ya no es la misma después de haber visto ‘Saltburn’”; “Decadente, extravagante, bizarra, grotesca, sexy y con un soundtrack que saldrá en mi spotify wrap del 2024. Eso es Saltburn. Emerald Fennell did it again”; “La verdad es que Saltburn me plantea más preguntas existenciales que respuestas”; “Literal Saltburn marcó un antes y un después en mí”; “Me he quedado LOCO con Saltburn, si esperan ver contenido LGTBIQ+ están muy equivocados… no sé si el creador de esta película nos hace ver lo que puede llegar a hacer una mente enferma o todo un cerebrito. Depravación, momentos WTF y un reparto de 10. Tienen que verla”, son algunas de las reacciones.