Propietario de la mansión de ‘Saltburn’ se queja por la presencia de intrusos e influencers; incluso ha contratado seguridad

Video 'Saltburn': qué significan los cuernos de Oliver, las pistas que predicen el final y otros detalles ocultos

A finales de 2023 se estrenó en Prime Video la película ‘Saltburn’, siendo todo un éxito con un elenco conformado por grandes estrellas como Barry Keoghan, Jacob Elordi y Rosamund Pike.

Muchas personas quedaron encantadas con el filme y en particular con la mansión donde se desarrolla la historia, la cual está siendo invadida por turistas e influencers que desean presumir en redes sociales su visita, lo cual ha molestado a su propietario.

Barry Keoghan protagonizó la película 'Saltburn', que se estrenó en streaming a finales de 2023. Imagen Amazon Prime Video

Dueño de la mansión de ‘Saltburn’ está molesto por la atención que recibió la propiedad; tuvo que contratar seguridad

El propietario de la mansión, Charles Stopford Sackville, de 63 años, concedió una entrevista a Daily Mail, donde compartió que tras el estreno de ‘Saltburn’, protagonizada por Jacob Elordi y Barry Keoghan, ha llegado una gran cantidad de turistas e influencers a invadir la propiedad, con el único objetivo de presumir en redes que estuvieron ahí, incluso algunos han intentado replicar el baile de Oliver usando el tema ‘Murder on the dancefloor’ de Sophie Ellis-Bextor, que forma parte del soundtrack de la película.

“Nunca imaginé la cantidad de interés que habría. Es bastante extraño, no lo tomo como halagador”, dijo.



Tras el arribo de tantas personas, Charles se vio obligado a contratar personal de seguridad, además de pedirle a una patrulla que pase seguido por la zona, ya que desea evitar cualquier daño al inmueble.

La mansión de 127 habitaciones se construyó en el año 1300 y desde entonces ha sufrido varias transformaciones, aunque el dueño fue flexible sobre cambiar varias cosas de la propiedad para que luciera como un lugar único y acorde a la historia, según informó Ad Magazine.

¿Cómo encontraron los fans de ‘Saltburn’ la propiedad de Northamptonshire?

El pasado 1 de enero, Rhian Williams, consultora de marketing y relaciones públicas, compartió en su cuenta de TikTok un video en el que aparece frente a la propiedad que aparece en 'Saltburn'. Después de que su publicación se hiciera viral, la joven publicó un segundo video donde explicó cómo llegar a la mansión, consiguiendo 3.3 millones de reproducciones.



En entrevista con ‘CNN’, Williams compartió que decidió subir ese contenido para resaltar las atracciones de su comunidad, sin pensar que esto causaría un gran problema.

“Como propietaria de un negocio en Northamptonshire, que también siente pasión por las películas, las casas señoriales y los jardines, no pude evitar ir de visita temprano el día de Año Nuevo, cuando el país tenía resaca”, dijo.

“No tenía idea de que los dos videos que hice serían vistos 5,6 millones de veces y todo sucedió muy rápido. No tengo muchos seguidores en TikTok, así que no pensé que se volvería viral, pero debido a la forma en que funciona el algoritmo de TikTok, cuando cientos de personas comenzaron a compartir y comentar mi video, agregó combustible a mis publicaciones”.