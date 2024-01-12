El hallazgo del Gran Anillo, el misterioso cúmulo de estrellas que desafía nuestra comprensión del tamaño del universo

Video Un enorme signo de interrogación es descubierto en el espacio por el telescopio James Webb

Una estructura en forma de anillo ultragrande, tanto que es complicado de explicar su dimensión al desafiar la comprensión actual del universo, ha sido descubierta por un grupo de científicos lidereados por una estudiante de posgrado.

La estructura, conocida como el Gran Anillo, formado por galaxias y cúmulos de galaxias, se encuentra a 9,200 millones de años luz de la Tierra. La formación tiene un diámetro de 1,300 millones de años luz y una circunferencia de 4,000 millones de años luz.

“Si pudiéramos salir y verlo directamente, el diámetro del Gran Anillo necesitaría unas 15 Lunas llenas para cubrirlo”, aseguraron en un comunicado los científicos de la Universidad Central de Lancashire (UCLan), en Reino Unido, que lograron el avistamiento.

Imagen publlicada por la Universidad Central de Lancashire (UCLan) del Reino Unido del anillo ultragrande (azul) que descubrió la estudiante de doctorado Alexia López. La estructura se encuentra a a 9,200 millones de años luz de la Tierra. Imagen Universidad Central de Lancashire (UCLan).

Vecinos cosmológicos

Gran Anillo es la segunda estructura ultragrande descubierta por la estudiante de doctorado Alexia López, quien, hace dos años, también descubrió el Arco Gigante en el cielo.

Sorprendentemente, el Gran Anillo y el Arco Gigante —que tiene 3,300 millones de años luz de diámetro— se encuentran en el mismo ‘vecindario cosmológico’. Ambos se aprecian a la misma distancia, en el mismo tiempo cósmico, y están separados por solo 12 grados en el cielo.

“Según las teorías cosmológicas actuales, no pensábamos que fueran posibles estructuras de esta escala. Podríamos esperar tal vez una estructura extremadamente grande en todo nuestro universo observable”, afirmó López. “Sin embargo, el Gran Anillo y el Arco Gigante son dos estructuras enormes e incluso vecinos cosmológicos, lo cual es extraordinariamente fascinante”.

“Ninguna de estas dos estructuras ultragrandes es fácil de explicar en nuestra comprensión actual del universo”, continuó. “Sus tamaños ultragrandes, formas distintivas y su proximidad cosmológica seguramente deben indicarnos algo importante”, añadió al tiempo que dijo no saber qué exactamente.

“Una posibilidad es que el Gran Anillo esté relacionado con las oscilaciones acústicas bariónicas (BAO). Las BAO surgen de oscilaciones en el universo temprano y hoy deberían aparecer, al menos estadísticamente, como capas esféricas en la disposición de las galaxias”, mencionó la científica. “Sin embargo, un análisis detallado del Gran Anillo reveló que no es realmente compatible con la explicación de BAO: el Gran Anillo es demasiado grande y no es esférico”.

Alexia López, estudiante de PdD de la Universidad Central de Lancashire (UCLan), quien descubrió el Gran Anillo y el Arco Gigante. Imagen Universidad Central de Lancashire (UCLan).

Más allá de la comprensión del universo

López explicó que podrían ser necesarias otras explicaciones que se aparten de lo que generalmente se considera la comprensión estándar en cosmología. Una posibilidad podría ser una teoría de la cosmología cíclica conforme (CCC), propuesta por el premio Nobel de Física 2020, Roger Penrose. Los anillos en el universo podrían ser una señal de CCC.

Otra explicación podría ser el efecto del paso de las llamadas ‘cuerdas cósmicas’. Las cuerdas cósmicas son "defectos topológicos" filamentosos de gran tamaño, que podrían haberse creado en el universo primitivo.

Jim Peebles, otro ganador del Premio Nobel, planteó recientemente la hipótesis de que las cuerdas cósmicas podrían tener un papel en el origen de algunas otras peculiaridades en la distribución a gran escala de las galaxias.

El Gran Anillo, no obstante, desafía el Principio Cosmológico, como lo hizo anteriormente el Arco Gigante. Y si el Gran Anillo y el Arco Gigante juntos forman una estructura aún mayor, entonces el desafío al Principio Cosmológico se vuelve aún más convincente.

Estructuras tan grandes, dijo la Universidad Central de Lancashire en su comunicado, desafían la idea de cómo es una región "promedio" del espacio exterior. Exceden el límite de tamaño de lo que se considera teóricamente viable y plantean desafíos potenciales al Principio Cosmológico.

“El Principio Cosmológico supone que la parte del universo que podemos ver se considera una 'muestra fiel' de cómo esperamos que sea el resto del universo”, aseguró López. “Esperamos que la materia esté distribuida uniformemente en todo el espacio cuando vemos el universo a gran escala, por lo que no debería haber irregularidades perceptibles por encima de cierto tamaño”.

La identificación de dos extraordinarias estructuras ultragrandes en una configuración tan cercana plantea la posibilidad de que juntas formen un sistema cosmológico aún más extraordinario, concluyeron los científicos, quienes presentaron sus hallazgos sobre el Gran Anillo en la próxima reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense llevada a cabo esta semana.