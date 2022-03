¿Imaginas a Angus Cloud como tu mesero? Una chica fue la afortunada y lo presumió en TikTok

El nombre completo del actor que interpreta a Fezco en ‘Euphoria’ es Conor Angus Cloud Hickey, él nació en Oakland, California, aunque es de ascendencia irlandesa, pues sus padres son originarios de dicho país.

Estudió Diseño y Producción en la Escuela de Artes de su ciudad natal ( lugar donde también estudió Zendaya, así que fueron compañeros de instituto).

Posteriormente se convirtió en mesero de un restaurante Woodlands (de pollo y waffles) en Brooklyn, Nueva York, hasta que fue descubierto por la encargada de casting de la serie juvenil de HBO Max.

Angus Cloud era un mesero neoyorkino antes de ser Fezco en 'Euphoria'

En 2018 Angus Cloud, de 18 años, se ganaba la vida como mesero de un restaurante y de no haber sido por Eléonore Hendrick, directora de ‘casting’ de ‘Euphoria’, seguramente hoy en día viviría en Irlanda junto a su familia como lo habían planeado.

No obstante, el destino le tenía deparado otro camino en Hollywood; uno en el que está brillando sin dejar atrás sus raíces humildes.

Ahora, cuatro años después, se hicieron virales tres videos de TikTok del actor siendo mesero de Woodlands.

Fue gracias a que la usuaria Darleen compartió la anécdota de cuando el intérprete de Fezco le sirvió sus alimentos durante el ‘brunch’ en conmemoración de su cumpleaños.

En los ‘clips’ se le puede ver atendiendo varias mesas con su característica expresión seria mientras la usuaria de TikTok festeja en compañía de sus seres queridos.



Eso sí, Darleen, la chica que fue atendida por Angus Cloud, expresó su profunda admiración hacia el histrión, pues logró dar el salto a la fama exitosamente.

A Angus Cloud no le gustó la fama que le trajo el personaje de Fezco en ‘Euphoria’

En entrevista con ‘The Face’ (2022), contó que le incomoda toda la atención que recibe por ser una celebridad, por lo que prefiere ser tratado como una persona normal.

“No me gusta ser especial y no quiero ser especial. Me gusta ser regular. No quiero que la gente me abra las puertas como si fuera un príncipe o algo así. Sin embargo, realmente lo aprecio. Yo también abro puertas para la gente, ¿sabes? Pero está llegando a un punto en el que me siento incómodo con el trato especial. Solo soy un tipo normal. No me gusta la parte famosa, para ser honesto. No quiero ser una celebridad. No me gusta que la gente me reconozca. Aunque todos los fanáticos son geniales, si me ves y quieres decir ‘¿Qué onda?’, yo estoy feliz de verte”.