El amor eterno sí existe y así lo puedes lograr (aunque no todos lo crean)

El estudio llamado 'Love can last: SBU Imaging Study shows brain activity of those in love long term similiar tu those newly in love' ('El amor puede durar: el estudio de imágenes de SBU muestra que la actividad cerebral de los enamorados es similar a largo plazo a la de los recién enamorados) de la Univesidad de Stony Brook en Nueva York, Estados Unidos, reveló que incluso después de la primera etapa de enamoramiento, el cerebro humano puede reaccionar de la misma manera al ver a su pareja incluso después de 25 años de estar juntos.