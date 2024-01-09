¡Cuidado! Hay alimentos que no deberías refrigerar y te decimos por qué (el huevo es uno de ellos)

Es usual que muchas personas aseguran que hay que guardar todos los alimentos en el refrigerador, con tal de que duren más, pero esto solo provocará que tengas menos espacio para otro tipo de comida o que incluso olvides lo que tienes y se acaba desperdiciando.

Huevo y otros alimentos que es mejor conservar fuera del refrigerador Imagen Getty Images

¿Qué alimentos no deberías guardar en el refrigerador?

Hay alimentos que se conservan mejor a temperatura ambiente que estando en el refrigerador y a continuación te compartimos los más populares.

Aunque el refrigerador tenga un cajón especial para las verduras, lo mejor es que no guardes ahí las papas, ya que deben estar en un lugar seco, oscuro y fresco, por lo que es mejor que les encuentres otro sitio en tu casa.

Al igual que la papa, la cebolla, ya sea pelada o sin pelar, también deben estar en un lugar oscuro y fresco para evitar que se ablanden y comiencen a crecer moho. Lo ideal es guardarlas en la despensa, seguro así te durarán más tiempo y estarán listas para el momento de cocinar.

Si dejas los aguacates en el refrigerador nunca van a madurar, ya que este proceso ocurre a temperatura ambiente; lo ideal es que los coloques junto a las manzanas u otra fruta que tarda en madurar. Recuerda que los aguacates que suelen venden en el supermercado o incluso en el tianguis no está maduro, así que debes elegirlos bien.







Si tienes el café en tu alacena, ese es el mejor lugar, ya que en el refrigerador solo ocupará espacio.

Y con los granos de café ocurre lo mismo, ya que con la humedad solo conseguirás que se pongan rancios y al momento de probarlos tengan un sabor amargo.

Si la sandía aún no la has cortado, lo mejor es guardarla en un sitio fresco para conservar su sabor y dulzura. Después de cortarla, debes guardarla en el refrigerador y no tardar mucho tiempo en consumirla.

El plátano, mango, piña, maracuyá y coco, que provienen de lugares cálidos, se conservan mucho mejor fuera de la nevera.

¿Los huevos deben guardarse en el refrigerador?

Aunque los huevos suelen estar ubicados cerca del departamento de refrigerados en el centro comercial, esto no quiere decir que deban ir directo a la nevera.

Tener los huevos a temperatura ambiente, ya sea en una canasta o en algún otro recipiente, los ayudará a conservarse frescos. Recuerda no guardarlos mucho tiempo y si vives en un lugar donde hace mucho calor, lo ideal será que estén refrigerados.

¿Conoces otro alimento que no deba guardarse en el refrigerador? No olvides compartir tu experiencia en la sección de comentarios.