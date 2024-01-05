Convierte los restos de comida en un fantástico fertilizante para cuidar tus plantas del frío

Video Haz este fertilizante casero y tus plantas sobrevivirán al frío

En los meses más fríos, cuidar de las plantas puede ser todo un desafío. Sin embargo, debes saber que, con el abono adecuado, puedes mantenerlas saludables y fuertes. Una solución barata y ecológica es convertir tus restos de comida en un fantástico fertilizante.

Durante los meses fríos, las plantas pueden sufrir estrés debido a la baja temperatura y la falta de nutrientes. Aplicar fertilizante casero hecho de restos de comida les dará los nutrientes que necesitan para fortalecer sus defensas. Este también ayudará a fortalecer sus raíces y estarán mejor equipadas para sobrevivir durante el invierno.

¡Quédate! Que aquí te explicamos cómo puedes transformar los desechos de la cocina en un nutritivo complemento para tus plantas y protegerlas del frío.

¿Cómo convertir restos de comida en fertilizante?

Video Elabora tu propio fertilizante casero con cáscaras de huevo



Cuando los residuos orgánicos, como restos de comida, hojas y recortes de jardín, se transforman en un abono para las plantas, se le conoce como composta. Si quieres comenzar a dar los primeros pasos para hacer composta en casa y a su vez, fertilizante con los restos de comida, te recomendamos seguir estos pasos:

1. Selecciona un contenedor de compostaje



Puede ser un compostador comprado o simplemente una cubeta con tapa que coloques en tu jardín o balcón.

2. Agrega tus restos de comida



Guarda restos como cáscaras de frutas, verduras, café y cáscaras de huevo. Evita carnes, pescados y productos lácteos, ya que pueden atraer plagas y producir olores desagradables.

Video ¡No tires las cáscaras de papa! Aprovéchalas y haz tu propio fertilizante para tus plantas

3. Equilibra con material marrón



Añade hojas secas, aserrín, cartón o papel para equilibrar el contenido de nitrógeno y carbono que ayudará a tus plantas para mejorar su crecimiento.

4. Mantén el equilibrio de humedad



Tu pila de composta debe estar tan húmeda como una esponja exprimida. Ajusta añadiendo agua o material seco según sea necesario.

5. Revuelve regularmente



Mézclala cada semana para ayudar a acelerar el proceso de descomposición y asegurar un compostaje uniforme.

Imagen iStock

Beneficios de usar restos de comida como fertilizante

Los restos de comida son ricos en nutrientes esenciales que las plantas necesitan para crecer. Al compostar estos materiales, puedes crear un fertilizante casero que las provea de un suelo sano y las haga crecer fácilmente.

Este abono no solo las alimenta, sino que también mejora su tierra, aumenta su capacidad de retener agua e incrementa la actividad de microorganismos benéficos para ella.

Convertir los restos de comida en fertilizante no solo es una forma fantástica de cuidar tus plantas durante los meses o días más fríos, sino que también te hará dar los primeros pasos hacia un estilo de vida más sostenible. Al aprovechar los desechos que de otro modo terminarían en la basura, estás reduciendo tu huella de carbono mientras nutres tu jardín o huerto.

