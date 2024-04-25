¿Tirar agua en la banqueta ayuda a recargar las nubes para que llueva? La ciencia responde

Video El río Éufrates se está secando y según la Biblia el fin del mundo está cerca

La creencia popular de que tirar agua en el patio puede ayudar a fortalecer las nubes y aumentar la probabilidad de lluvia ha existido durante mucho tiempo en diversos países, incluido México; sin embargo, pocas personas se dan a la tarea de averiguar si realmente funciona o no... hasta ahora.

¿El agua en las calles puede influir en la formación de nubes? Creencia se hace viral en redes

La teoría que se viralizó asegura que el agua que se tira en el patio se evapora y se suma a la humedad existente en el aire, aumentando así la cantidad de vapor de agua disponible para la formación de nubes. Además, el agua fría puede enfriar el aire circundante, lo que podría hacer que las nubes se formen a mayor altitud y sean más estables.

Año con año dicha creencia se esparce y ahora, con el poder de las redes sociales, tiene un mayor alcance. De hecho, en las últimas semanas ha circulado un mensaje tanto en Facebook como Twitter donde se ha invitado a las personas a hacer esta actividad y el cual ha tenido una gran viralidad, al punto que incluso personas famosas también lo comparten, como por ejemplo Paolita Suárez de 'Las Perdidas'.

"A partir de hoy los invito a rociar una cubeta de agua en sus patios o calles, tiene que ser agua reciclada; de la lavadora, de enjuagar trastes, verduras o fruta para no desperdiciar agua limpia. Hay que hacer esto entre las 12:00 p.m Y 3:00 p.m para que se evapore y se fortalezcan las nubes. Ya que el agua que dejamos ir por el drenaje, hace más difícil su proceso de evaporación, por los químicos que lleva y tarda en llegar a cielo abierto. Comparte para que este proceso inicie a partir de hoy, hagámoslo un hábito".



En los comentarios, las personas explicaron que desde hace tiempo hacen esto y les encanta ver la unidad de las personas para "ayudar al medio ambiente".

"Pues muy buena idea porque ya en el tiempo qué estamos ya hay muchos lugares qué sé están quedando sin agua", "Yo lo hago desde hace tiempo", "Correcto yo lo hago cada tercer día", "Una gran idea para hacer conciencia", "Qué buen consejo, me alegra que sea viral", o "Amo que por fin gracias a las redes se enseñe algo bueno", fueron algunos de ellos.

Tiktoker científico explica por qué tirar agua en el patio no ayuda a las nubes

A pesar de que la idea de tirar agua al patio es buena, muchos otros comenzaron a cuestionarse si realmente funcionaba, y quien dio una respuesta clara basada en la ciencia fue el ingeniero en alimentos y experto en biotecnología, Rafa Carbajal, quien se volvió popular en TikTok con más de 2 millones de seguidores.

Fue el pasado 22 de abril que decidió dar una explicación clara mediante un video y aseguró que de hecho, hacer esta acción con el agua reciclada no es de utilidad.

"La cosa es que no funciona así. Gran parte de esa agua que vayas a tirar en tu patio va a ser absorbida por el material que tengas ahí como el pavimento y la que se evapore no va a ser suficiente como para fortalecer las nubes. Para que este fenómeno se pueda dar tendría que ser un cuerpo de agua muy grande como una laguna, un río o un mar. Para que constantemente se esté transfiriendo agua del cuerpo de agua hacia el aire", fue parte de su explicación.



En conclusión, aunque la idea de que tirar agua en el patio puede fortalecer las nubes y aumentar la probabilidad de lluvia es atractiva, la ciencia externa que no ayuda al medio ambiente, por lo cual debe de dejarse de esparcir el mito.



