Familia sigue la fiesta a pesar de que se inundó su casa: “¿La temática es ‘Titanic’?”

La temporada de lluvias puede resultar sumamente perjudicial para las fiestas, pues dificulta la movilidad de los invitados, y si se trata de exteriores algunos resultan mojados.

Claro que existen personas a las que no les importa y continúan con su diversión a pesar del clima; tal fue el caso de ‘Doña ambientes’, quien animó a varios asistentes a bailar bajo la lluvia para no dejar de celebrar.

Otros invitados comprometidos con la celebración se hicieron virales al no huir de una fiesta a pesar de que la casa del anfitrión se inundó debido a las torrenciales lluvias.

Fiesta se inundó y los invitados continuaron celebrando como si nada

El usuario de TikTok, identificado como Netza Magallon, publicó un curioso videoclip en el que muestra cómo su fiesta terminó prácticamente bajo el agua. Y es que, a raíz de las lluvias, la casa del anfitrión se inundó a la altura de las pantorrillas de los invitados.

En la grabación se aprecia como algunos asistentes se subieron a las sillas y mesas para no mojarse, mientras otros simplemente se quedaron sentados en su lugar continuando el festejo. Te compartimos el extraño video:

Fiesta inundada provoca lluvia de comentarios en TikTok

Rápidamente, la sección de comentarios se llenó de divertidas reacciones por parte de los internautas, quienes realizaron bromas sobre el incidente:

“Faltó que en la invitación dijera: 'trae traje de baño'”, “La temática es 'Titanic'”, “Piénsalo así, si pasara en Monterrey sería una fiesta de lujo”, “Amé a la señora que tiene a su niño durmiendo sobre una silla como si nada”, “Ah caray, no sabía que ya existía el padrino de río” o “Para la próxima que los recuerditos sean canoas”.

Curiosamente, algunas personas se identificaron con la situación y externaron sus anécdotas sobre inundaciones ocurridas en fiestas:

“Eso pasó en la boda de una amiga; ella estaba llorando y yo fui la que inició el baile en la lluvia. Todos me siguieron y ella se puso contenta”, “Una vez fui a unos XV años en Tlalpan y se inundó igual. Todos normal, bailaron el vals, se cayeron y rieron” o “Así estuve el sábado en una fiesta. Todos mojados, con nuestros pies arrugados, pero felices”.

Otros tantos aplaudieron a los invitados que se quedaron a la celebración a pesar de la inundación, pues esa es una señal de amistades sinceras:

“La verdad me dio gusto ver este video, quiere decir que invitaste a la gente correcta. No importan las circunstancias, lo que importa es con quién”, “Los invitados entendieron el verdadero significado de fluir con la existencia”, “¡Wow!, la neta se ve que tienes verdaderos amigos para que no salieran huyendo”.

¿Tú qué opinas sobre esta peculiar fiesta que terminó inundándose? Cuéntanos en los comentarios cómo hubieras actuado tú.