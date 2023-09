Abuelito le demuestra su amor a esposa regalándole una serenata y flores: "era la indicada"

Las parejas de la tercera edad tienen muestras de cariño únicas y donde se pueden apreciar es dentro de las redes sociales con tiernos videos.

Abuelito le lleva serenata a su esposa y video de TikTok captura el romántico momento

Una de las maneras más tradicionales de demostrar cariño hacia la pareja en México es llevar serenata , es decir contratar a un grupo de músicos para que toquen canciones románticas y eso fue exactamente lo que hizo un abuelito.

En TikTok comenzó a viralizarse un clip publicado por la cuenta @entretenimiento0009, el cual muestra cómo en medio de una reunión familiar entra un abuelito con un ramo de flores en la mano izquierda y detrás de él la agrupación.

"El abuelo le llevó serenata a la abuela, qué lindos. Ahí es cuando te pones a pensar que en verdad era la indicada", es el texto que acompañó al tiktok.



El señor sorprendió a su mujer que se encontraba platicando con varias personas y se dirigió a ella con las flores para entregárselas, mientras alguien ayudaba al abuelito para evitar que se cayera, ya que tenía problemas para moverse sin bastón.



La mujer quedó encantada porque no esperaba recibir este detalle. En agradecimiento, se levantó del sillón para recibir el ramo y darle un beso a su amado, mientras en el fondo se escuchaba la canción 'Perfume de Gardenias'.

Aunque se desconoce quién fue el autor original del video al ser replicado en TikTok obtuvo más de 2.5 millones de vistas y en los comentarios, las personas aseguraron que la señora "ya había ganado en esta vida” por tener a su lado a una persona que la continuara amando.

"Un Verdadero CABALLERO para una Linda DAMA", "Ella ya ganó en esta vida", "Qué hermoso", "Si no tengo un amor así no quiero nada", "El verdadero “Te amaré siempre"", "Qué hermosos los dos hasta batallan para moverse y no dejan de demostrarse amor", "Qué afortunada señora, yo quiero un amor así", "Eso es amor en todo su esplendor, que no muera el romanticismo y los detalles" o "Siempre espectador nunca protagonista", es lo que expresaron algunos.



Otros mencionaron que dedicar 'Perfume de gardenias' es el acto de amor más sincero y además, que debe reservarse para "el amor de la vida".

"Perfume de gardenias es una obra de arte, no se le dedica a cualquiera", "Perfume de gardenias es una canción que solo se le dedica a la indicada, no más", "Es que Perfume de gardenias es otra cosa", Perfume de gardenia es una joya inmortal que no es para cualquiera", y "Perfume de gardenias es un clásico que se dedica al amor de la vida", fueron otros puntos de vista.



¿Ya habías visto este video? Dinos en los comentarios.

