Llevó serenata a su novia con canción de Dragon Ball: TikTok aplaudió el romántico detalle

La tradición del mariachi va muy ligada a las serenatas, que es cuando una persona le lleva un grupo musical de sorpresa a su ser querido. Generalmente, sucede en la noche y el escenario idóneo es la calle.

Aunque muchos esperarían que el mariachi interprete música vernácula, las redes sociales han demostrado que algunos de estos cantantes también están dispuestos a corear el 'soundtrack' (banda sonora en español) de alguna animación japonesa.





Si tú eres fan del anime, seguro disfrutarás la película ‘Inuyasha: swords of an honorable ruler’, la cual puedes ver gratis en ViX.

Joven lleva serenata a su novia con canción de Dragon Ball

El usuario identificado como Bryan Cabrera fue el encargado de viralizar el momento, ya que en su cuenta de TikTok subió el video de apenas 15 segundos de duración. Cabe mencionar que Cabrera es el cantante principal del mariachi, el cual lleva por nombre Tabasco.

En la grabación se aprecia cómo los músicos adaptaron la letra y acordes de la canción original, ‘Mi corazón encantado’ del anime Dragon Ball GT (1996), a su estilo e instrumentos. Esto mientras la pareja de enamorados los escucha atentamente.

El momento rápidamente se viralizó alcanzando más de un millón de reproducciones en la primera semana de su publicación, pues muchos internautas se mostraron encantados con la interpretación, según los comentarios que dejaron:

“Kamisama bendice esta relación”, “No a cualquiera se le dedica ese temazo, debe ser la indicada”, “Se escucha increíble este audio”, “Yo siempre lloro cuando escucho esta canción, ahora más si es con mariachi”, “A mí me llevan serenata con ‘Mi corazón encantado’ y de verdad me quedo cien vidas con esa persona”, “Que detallazo, ojalá un día me pase. Si no yo solita me los contrato”, “Lo escuché y cayeron lágrimas de mis ojos, es infancia pura” o “Cuando piensas que la combinación perfecta no existe y aparece este video de mariachis cantando ‘Mi corazón encantado’”.

¿Qué pasó con ‘Dragon Ball GT’? Por esta razón no lo consideran canon

‘Dragon Ball GT’ fue creado por el estudio Toei Animation al igual que otras producciones de Goku y sus amigos; cronológicamente se supone que narra los acontecimientos que ocurrieron 10 años después del final de ‘Dragon Ball Z’, así que podría decirse que es la tercera parte de la saga.

Sin embargo, no se basa en la obra original de Akira Toriyama, quien es la mente detrás del manga (término para referirse a una historieta japonesa) de la cual se adaptó al anime. Por esta razón, muchos no consideran que los eventos ahí narrados sean canon, ya que hay incongruencias argumentales. Incluso las producciones posteriores suprimen las tramas de ‘Dragon Ball GT’.

Al final, GT fue creado con permiso de Toriyama con el fin de continuar con el éxito de ‘Dragon Ball’ y contó con tres arcos dramáticos: El gran viaje (basado en la búsqueda de las esferas del dragón con estrella negra), la saga Baby y la saga de super N° 17. Si bien, es un anime que ha causado polémica entre los fans, su banda sonora sigue deleitando a muchos.